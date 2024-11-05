«Не смог заправиться, потому что не было электричества…» Готовы ли автозаправки к кризисным ситуациям?

В социальной сети «Х» мужчина пишет: «Вчера после бури я заехал на АЗС Virši и не смог заправиться, потому что не было электричества (колонки не работали). И вот теперь я знаю, что современные АЗС не будут работать в час Х, поэтому в сумку «72 часа» следует положить еще и канистру с топливом».

Публикация вызвала широкую дискуссию и обсуждения проблемы в комментариях. Большинство сходятся во мнении, что о запасах топлива нужно думать заранее:

- Конечно, вы не сможете достать топливо в час Х! Если есть возможность, нужно хранить канистру дома...

- Про топливо все давно известно – держи полный бак + запасись топливом для еще одного. У топлива есть одна неприятная особенность – оно имеет ограниченный срок годности. Дизельное топливо можно запасти на зиму (без био) + специальная присадка для продления срока хранения. Бензин меняйте на свежий каждые 6 месяцев.

- Каждое домохозяйство должно создать запас топлива на час Х до одного полного бака + канистра в багажнике, - считают пользователи соцсетей.

Портал LA.LV связался с автозаправочной станцией Virši, чтобы узнать, . Но этот в

На вопрос, готовы ли автозаправочные станции к часу Х, ответила менеджер по коммуникациям предприятия Virši Ундине Приекуле:

- Мы полностью осознаем необходимость быть готовыми к работе в чрезвычайных ситуациях, включая сценарий часа Х, когда перебои с электричеством могут повлиять на работу автозаправочных станций. Мы успешно инвестировали в улучшение инфраструктуры и, оценив удобство и потребности клиентов, постепенно оснащаем станции дизельными генераторами, чтобы обеспечить доступность топлива в любых ситуациях.

Сегодня некоторые из наших станций уже оснащены стационарными дизельными генераторами, которые позволяют продолжать заправку в случае отключения электроэнергии. На других станциях есть мобильные генераторы, которые при необходимости могут быть доставлены в течение 3 часов. До конца года мы планируем оборудовать еще несколько станций, чтобы в экстренных ситуациях можно было постоянно заправляться в любой точке Латвии.

- Но что делать во время бури, когда нет электричества, и насосы не работают?

- Что касается ситуаций во время бури, то мы призываем клиентов следить за уровнем топлива в своих автомобилях и при необходимости своевременно пополнять запасы. Со своей стороны, мы готовы быстро отреагировать и, учитывая географическое расположение станций, обеспечить бесперебойную работу в кратчайшие сроки, даже в сложных условиях, - отвечает представитель Virši.