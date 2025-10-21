"Латышский язык - основа Латвии как национального государства, и его защита и употребление являются не только вопросом культуры, но и безопасности", - заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, отмечая, что поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка.

Также в закон предлагается включить новую редакцию 20-й статьи о неуважении к госязыку. Политики предлагают ввести за явное неуважение к госязыку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения госязыка, штраф в размере от 20 до 400 штрафных денежных единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.

