Не приближайтесь! Жителей просят держаться подальше от опасного здания

Это общественное здание третьей группы, построенное как офисное, однако в настоящее время оно признано деградирующим и опасным для безопасности людей и запрещено к эксплуатации.

В ходе повторного обследования здания строительный инспектор ГБКС обнаружил реальную опасность падения осколков стекла и фрагментов деревянных конструкций на прохожих, люки в подвале не закрыты и не огорожены, существует риск падения в них и получения травм, а дверные и оконные проемы не закрыты для предотвращения проникновения в здание посторонних лиц.

Директор ГБКС Байба Витолиня отмечает, что бюро признало здание опасным в 2024 году, но, несмотря на неоднократные предупреждения, владельцы не приняли мер по повышению безопасности. За это время здание сменило владельца, и ГБКС предписал как нынешнему, так и предыдущему владельцу принять меры, чтобы устранить опасность.

Во время последней проверки здания строительный инспектор обнаружил, что не только не соблюдается запрет на использование здания и не принимается достаточных мер для повышения безопасности, но и здание частично используется для коммерческой деятельности.

Бюро информировало самоуправление о сложившейся ситуации.