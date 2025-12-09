Не попадитесь: с Нового года — новые правила при покупке квартир

C нового года покупатель квартиры будет отвечать за долги продавца, которые были сделаны им на протяжении последних трех лет. И если вы своевременно не позаботились о том, чтобы прояснить ситуацию, вы можете вместе с купленной квартирой получить неприятный сюрприз.

Речь идет о долгах, связанных с обслуживанием квартиры, коммунальными платежами, долгами в резервный фонд дома и т.д. Сюда же относятся и штрафные санкции. Конечно, потом, после сделки, покупатель имеет право взыскивать эту сумму с продавца — но на деле осуществить такое удается далеко не всегда.

По мнению Трофимова, эти изменения были пролоббированы управляющими компаниями, потому что в предыдущие годы было зафиксировано множество случаев, когда квартиры продавались с большими долгами, и в результате эти долги «повисали» на всем доме.

Сам факт того, что на доме скапливались долги от проданных квартир, говорит, по мнению Трофимова, о неэффективности работы управляющих.

«Все законные механизмы для взыскивания долгов существуют, и управляющие могут это делать. Почему они иногда этого не делают — это уже вопрос к ним».

Для покупателя проблема заключается в том, что обнаружить долги продавца бывает порой довольно сложно.

«В Земельной книге эти долги не фиксируются. Они могут быть зафиксированы в регистре коммерческих залогов, причем зарегистрированы не на конкретного человека, а, например, на общность жильцов. Иногда о долге можно узнать из счета за квартиру, либо получив справку от управляющего. Но такие справки не всегда охотно выдают».

...Трофимов считает, что нужно было либо выдавать электронные документы, как это делают, например, банки, либо делать информацию общедоступной. Он призывает покупателей квартир проявлять повышенную бдительность.

Трофимов считает, что новые поправки являются нарушением прав человека. «Я еще понимаю, когда на покупателя переходят долги, связанные с вложениями в дом, с реновацией. Но почему он должен отвечать за долги, сделанные другим частным лицом, например, по электричеству или газу? Я здесь вижу нарушение прав человека».