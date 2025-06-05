Не обвесишь — не продашь: как нас обманывают на электронных весах

Механика ушла в прошлое

Сейчас уже почти не встретишь некогда столь привычных весов с гирьками. Они уже перешли в разряд антиквариата. Их больше не выпускают. Чаще всего сейчас используются электронные весы.

Согласно правилам Кабинета министров, все торговые места - как стационарные, так и передвижные (те же автолавки) - должны быть оборудованы соответствующими средствами взвешивания или измерения, которые в установленном порядке прошли метрологическую проверку. Она осуществляется один раз в год.

Этим занимаются частные фирмы, получившие соответствующее разрешение от Национального центра стандартизации и метрологии, среди которых есть и продавцы весового оборудования. Покупатель получает вместе с аппаратом и специальную голографическую наклейку, которая должны быть наклеена на прибор. Поэтому прежде всего ищите на весах эту наклейку. Если у продавца еще сохранились механические весы, то они тоже должны проходить метрологические проверки и тоже иметь наклейки.

Проверяться должны и гири. Но они тоже становятся экзотикой. Попутно уходят в прошлое и некогда весьма распространенные способы обмана с облегченными гирями (на донышке высверливался металл, который залеплялся пластилином) и подкручиванием ножек на весах, для того чтобы стрелка не стояла точно на нуле. Но на смену им пришли другие приемы, применяемые недобросовестными продавцами.

Что говорит закон

В дополнениях к Закону о защите прав потребителей, вступивших в силу в 2019 году, имеется 1-й пункт 37-й статьи. Там говорится, что за неправильное определение стоимости оплаты покупки или услуги (обсчет), объема или веса (обвес) к нарушителю - физическому лицу (продавцам) может быть применено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере от 3 до 42 штрафных денежных единиц (одна штрафная единица равна 5 евро).

Для юридических лиц (владельцев торговой точки) может быть применен штраф в размере от 6 до 140 штрафных денежных единиц. Как видно, штрафные санкции вполне существенные. Но сам факт обвеса еще надо доказать.

Случай из жизни

В редакцию обратилась читательница Наталья, которая рассказала о том, как приобрела на рижском Центральном рынке 1 кг зеленых огурцов по цене 3 евро за кг. Уже дома бдительный муж решил взвесить полиэтиленовый пакет с покупкой. И оказалось, что его вес составил только 800 граммов. Итого на обвесе покупатель потерял 60 центов. А ведь товар взвешивался на электронных весах, и, казалось, что электронику не обманешь. Действительно, так оно и есть, но умный прибор всегда можно настроить в пользу продавца.

Есть несколько способов манипуляций. В настройках меню есть раздел, называемый «калибровка», который так любят недобросовестные продавцы. Определяется эталонный вес. К примеру, вы ставите на чашку весов 900 граммов тех же огурцов, а на табло устанавливаете 1 кг. Система запоминает вес и обновляет настройки. Покупатель заплатит за 1 кг, и на табло высвечивается также 1, а на самом деле вес будет гораздо меньше.

Самым неприятным нюансом является то, что при включении механизма данные стоят на нулях и о том, что продавец смог «подкрутить» значение на весах, невозможно догадаться. Также у всех весов есть индикатор тары. А на некоторых он выводится и на экран. Покупатель, не умеющий читать надписи на дисплее весов, обязательно будет обманут.

Можно использовать и магнит. Его обычно прикрепляют с внутренней поверхности, которую клиенты не видят. По виду он может быть как маленькая монетка или пластинка. Часто используют магнитные ножи. Иногда большие и сильные магниты приклеивают на упаковку какого-нибудь товара и кладут ее в непосредственной близости от весов. Такой магнит добавляет товару до 50 г массы. Для дорогих товаров, к примеру красной икры, разница весьма существенная.

Всегда надо насторожиться, когда видишь на чашке весов полиэтиленовый пакетик, установленный вроде бы в целях гигиены. Но не все так просто. Продавец кладет товар на весы и слегка подвигает пакетик. Совершенно случайно, конечно же. Покупатель рассчитывается и уходит, не понимая, в чем он прокололся. На самом деле продавец приклеил пакетик скотчем к корпусу. Когда товар отодвигают в сторону, пакетик натягивается, создавая дополнительное давление и показывая несуществующий вес.

Это только несколько способов махинаций с электронными весами. Обычно их применяют на рынках и в небольших магазинах. Чтобы не стать жертвой обвеса, лучше всего сразу же перевесить товар на контрольных весах. Они имеются в каждом павильоне рижского Центрального рынка, а также во всех супермаркетах.

Если вы заметили недовес, то надо тут же обратиться с претензией к продавцу. Если он не реагирует, тогда следует обратиться с письменной претензией к хозяину фирмы, где работает продавец. Если ответ потребителя не удовлетворил, тогда надо писать заявление в Государственный центр защиты прав потребителей, который и будет разбираться с проблемой. Именно его инспекторы имеют право штрафовать недобросовестного торговца. Правда, жалобы на обвес встречаются довольно редко.

Обвешивают ли в супермаркетах?

Казалось бы, какая выгода продавцу, к примеру, в кулинарном отделе супермаркета недовешивать 10-50 граммов салата, а кассиру на кассе - обвешивать при покупке тех же овощей? Ведь деньги же в карман он не положит. Как бы не так. В любом супермаркете воруют. Хотя нас и пытаются уверить, что процент потерь от воров закладывается в стоимость товара, но на самом деле чаще всего убытки приходится компенсировать работникам магазинов. А есть и другие потери.

Конечно, работники торговли не горят желанием платить, когда при переучете всплывают те или иные «минусы". Вот они и отыгрываются на потребителя, а именно фасуя товар в пакеты и прочую упаковку, заранее ставя там цену (правильную) и вес (неправильный). И, скорее всего, покупая 1 кг мандаринов, вы реально получаете не более 920 граммов, если «повезет» - 940.

Бывает, что продукты взвешивают вместе с пенопластовой подложкой и фасовочной пленкой, которые весят 8-10 граммов. И, покупая, например, кусочек дорогой рыбы, покупатель получает в придачу упаковку по цене деликатеса. Чтобы себя обезопасить, надо всегда перевешивать фасованный товар на контрольных весах.

Норма недовеса

А, например, в соседней Эстонии бдительная покупательница взвесила приобретенный в супермаркете двухкилограммовый пакет муки, расфасованный на фабрике, и обнаружила недовес в 80 граммов. Она обратилась с жалобой, и ей объяснили, что мука – это природный продукт, который в ходе хранения теряет влажность. Если на прилавки магазинов доставляют муку с влажностью 14,5–15%, то потом, пока она ждет своего покупателя, теряется около 4–5%. При таком раскладе в двухкилограммовой упаковке может быть недовес до 80 граммов.

Но недовес может быть и вполне законным. В директивах Евросоюза указано количество образцов из одной пробы, вес которых может быть меньше того, что указан на упаковке. Разница может составлять до 50 граммов. Но в среднем все образцы должны соответствовать номинальному весу. Все списывается на погрешность фасовочного аппарата, который в одну пачку того же сахара может насыпать вместо 1 кг - 990 граммов, а в другую — 1 010. Но вот почему-то чаще всего в упаковке оказывается недовес, а не перевес.

Александр ФЕДОТОВ