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«Не нравится? Уберите, но не нужно же пилить!» Раймонд Паулс высказался на злободневную тему

Редакция PRESS 22 октября, 2024 17:14

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Весной маэстро Раймонд Паулс нашел своего нового музыкального фаворита – Эдгарса Ошлея. Глубокий, бархатистый бас. Сам оперный певец не перестает удивляться тому, что на него обратил внимание Маэстро. Тем не менее, Раймонд Паулс продолжает держать руку на пульсе и издание Netkarīgā узнало, как у него дела и какие события его волнуют.

- Маэстро, как ваши дела?

С одной стороны, у меня всё хорошо, с другой... у меня не очень хорошее настроение. Но я уже занимаюсь музыкой. Посмотрим, что будет с этим мальчиком, с этим молодым певцом. Его зовут Эдгарс Ошлея. По крайней мере, у него хороший голос.

- Вы всегда находите что-то хорошее. Но среди старых публикаций я нашел одну историю о том, как вы помогли поймать маньяка.

-Ну, в жизни бывает разное...Прошло 48 лет. У меня вымогали 17 000 рублей. Сумку с помеченными деньгами я сам отнес в Межапарк. Потом мне сказали, что я идиот, потому что меня могли застрелить. (Подробнее об этом удивительном случае из жизни Маэстро мы уже писали здесь)

- Вы были так храбры

- Это тогда. Тогда как настоящий большевик (смеется). Я тем не менее памятники не пилю, а занимаюсь другим. Эти "распильщики" уже совсем вышли из берегов. Уберите этот памятник Упишу подальше, раз он вам не нравится, но не нужно же пилить! Каким он там был - это другой вопрос, но он был писателем, - прокомментировал Паулс прозвучавшее в Рижской думе предложение не просто демонтировать памятник латвийскому писателю, а распилить его вдоль. Так сказать, отделить его хорошее творчество от плохого сотрудничества с советской властью.

Что вас беспокоит сегодня?

- Я слежу за тем, что будет происходить в новом составе правления объединенных общественных СМИ. Там всякое появляется... 73 (кандидатов в правление - прим. ред.), да? И кто-то из них какую-то песенку написал? Вот так и живем...

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Урезать рацион вдвое: Министерство благосостояния решило сэкономить на малообеспеченных жителях

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 20:39

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Выбор редакции 20:16

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Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

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Повышение налога на недвижимость? Рижская дума рассказала, что ждет рижан в следующем году

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