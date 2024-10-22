«Не нравится? Уберите, но не нужно же пилить!» Раймонд Паулс высказался на злободневную тему

- Маэстро, как ваши дела?

С одной стороны, у меня всё хорошо, с другой... у меня не очень хорошее настроение. Но я уже занимаюсь музыкой. Посмотрим, что будет с этим мальчиком, с этим молодым певцом. Его зовут Эдгарс Ошлея. По крайней мере, у него хороший голос.

- Вы всегда находите что-то хорошее. Но среди старых публикаций я нашел одну историю о том, как вы помогли поймать маньяка.

-Ну, в жизни бывает разное...Прошло 48 лет. У меня вымогали 17 000 рублей. Сумку с помеченными деньгами я сам отнес в Межапарк. Потом мне сказали, что я идиот, потому что меня могли застрелить. (Подробнее об этом удивительном случае из жизни Маэстро мы уже писали здесь)

- Вы были так храбры

- Это тогда. Тогда как настоящий большевик (смеется). Я тем не менее памятники не пилю, а занимаюсь другим. Эти "распильщики" уже совсем вышли из берегов. Уберите этот памятник Упишу подальше, раз он вам не нравится, но не нужно же пилить! Каким он там был - это другой вопрос, но он был писателем, - прокомментировал Паулс прозвучавшее в Рижской думе предложение не просто демонтировать памятник латвийскому писателю, а распилить его вдоль. Так сказать, отделить его хорошее творчество от плохого сотрудничества с советской властью.

Что вас беспокоит сегодня?

- Я слежу за тем, что будет происходить в новом составе правления объединенных общественных СМИ. Там всякое появляется... 73 (кандидатов в правление - прим. ред.), да? И кто-то из них какую-то песенку написал? Вот так и живем...