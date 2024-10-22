Паулс: я сам отнес вымогателю портфель с деньгами

На просьбу журналиста рассказать о том, как он помогал поймать маньяка, Маэстро ответил:

-Ну, в жизни бывает разное...Прошло 48 лет. У меня вымогали 17 000 рублей. Сумку с помеченными деньгами я сам отнес в Межапарк. Потом мне сказали, что я идиот, потому что меня могли застрелить.

-Вы были так храбры.

-Как настоящий большевик (смеется). Я не занимаюсь распиловкой памятников, я занимаюсь чем-то другим. Эти "распиловщикии" совсем обнаглели. Уберите памятник Упитису подальше, если он вам не нравится, но пилить не надо. Каким он там был - это другой вопрос, но он был писателем.

Как убийцу поймали

В квартире Паулса одним осенним вечером зазвонил телефон, композитор взял трубку и услышал требование: собрать 17 000 рублей и передать их звонившему. Паулс подумал: может, друг решил пошутить. И повесил трубку. Но звонки продолжались, и вымогатель уже начал угрожать близким Паулса. Волнение росло, и он решил обратиться в правоохранительные органы.

Поскольку подобная наглость – вымогательство денег у известного композитора – была беспрецедентной, милиция отнеслась к этому делу с большой серьезностью. Поэтому была разработана операция по поимке преступника.

Паулсу было сказано дождаться следующего звонка и согласиться на любые условия, которые ему предложат. Дальше он должен был взять портфель с необходимой суммой денег и отправиться в Межапарк. Там он должен был оставить портфель на определенной скамейке. В парке было полно отдыхающих, но они даже не подозревали, что там еще и много полицейских.

Паулс положил портфель на скамейку и быстро пошел обратно к такси, нанятому полицией. Преступник, проходивший мимо, поспешил к скамейке и взял портфель. Открыл его и, спустя несколько мгновений, несмываемая краска залила ему лицо… В этот момент его схватили.

В тот момент ни правоохранители, ни сам Паулс не знали, что преступник по имени Юрий Криницын был не только вымогателем, но и убийцей: он уже успел убить трех человек, случайно встреченных им в Рижском районе. Арестом Криницына в 1976 году руководил тогдашний заместитель начальника уголовного розыска ССР генерал Алоиз Блонскис.

Это была чрезвычайно рискованная затея, и руководство милиции в то время подверглось критике за то, что решилось послать передавать деньги самого Паулса а не его двойника. Паулс признался, что не мог нормально спать две недели после этого события.

Катастрофа и ее последствия

Хотя Криницын убил трех человек «просто так», судебно-медицинская экспертиза признала его виновным, приговорив его к штрафным работам и назначив обязательное лечение. Отбывал наказание он в Калининграде. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Врачи установили, что его психика была травмирована еще в детстве: его родители трагически погибли 13 августа 1950 года, когда в Даугаве - в пятидесяти метрах от берега - затонул небольшой речной пароход "Маяковский", наполненный до краев. Двенадцатилетнего Юрия Криницына удалось спасти, но затем он заболел, поскольку во время трагедии его мозг подвергся кислородному голоданию. Впоследствии все это вызвало психические расстройства, а уже взрослому Криницыну поставили диагноз реактивный психоз.

Затопление корабля произошло из-за перегрузки. На борту могло находиться 150 человек, но на момент катастрофы на пароходе находился 421 человек. В катастрофе «Маяковского» погибло 147 человек, в том числе 48 детей.