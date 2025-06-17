Сейчас у председателя Рижской думы два заместителя, но положение предусматривает, что в дальнейшем будет три: вице-мэр по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды, заместитель по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а также заместитель по вопросам развития города и Рижской метрополии.

Кандидатом на пост мэра Риги является Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные").

Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды будет представитель Национального объединения. Скорее всего, этот пост займет Эдвард Ратниекс.

Вице-мэр по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики будет выдвинут от фракции "Нового Единства". Эта должность может достаться Вилнису Кирсису.

Заместитель председателя думы по вопросам развития города и Рижской метрополии будет из "Объединенного списка", и им может стать Марис Спринджукс.

В пояснении к поправкам отмечается, что при увеличении числа заместителей председателя Рижской думы с двух до трех необходимый на 2026 год объем дополнительных расходов для вице-мэра и двух работников его бюро составит 167 218 евро.

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Как сообщалось, коалиция Рижской думы, сформированная партией "Прогрессивные", Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком", договорилась о создании третьего поста вице-мэра в Рижской думе, постановив, что у "Прогрессивных" будет должность мэра, а у остальных политических сил - по одной должности вице-мэра.

Три должности вице-мэров в Рижской думе уже существовали при мэре Мартиньше Стакисе, представлявшем объединенный список "Для развития/За!"" и "Прогрессивных". После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.