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Не нравится, что в полку вице-мэров может прибавиться? Рижанам предлагают высказывать свое мнение (1)

© LETA 17 июня, 2025 15:30

Новости Латвии 1 комментариев

До 30 июня все жители столицы могут высказать свое мнение о поправках к положению о Рижском самоуправлении, которыми предусмотрено создание трех должностей вице-мэра в столичной думе, свидетельствует проект обязательных правил, сообщает LETA.

Сейчас у председателя Рижской думы два заместителя, но положение предусматривает, что в дальнейшем будет три: вице-мэр по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды, заместитель по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а также заместитель по вопросам развития города и Рижской метрополии.

Кандидатом на пост мэра Риги является Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные").

Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды будет представитель Национального объединения. Скорее всего, этот пост займет Эдвард Ратниекс.

Вице-мэр по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики будет выдвинут от фракции "Нового Единства". Эта должность может достаться Вилнису Кирсису.

Заместитель председателя думы по вопросам развития города и Рижской метрополии будет из "Объединенного списка", и им может стать Марис Спринджукс.

В пояснении к поправкам отмечается, что при увеличении числа заместителей председателя Рижской думы с двух до трех необходимый на 2026 год объем дополнительных расходов для вице-мэра и двух работников его бюро составит 167 218 евро.

Высказать свое мнение можно здесь.

Как сообщалось, коалиция Рижской думы, сформированная партией "Прогрессивные", Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком", договорилась о создании третьего поста вице-мэра в Рижской думе, постановив, что у "Прогрессивных" будет должность мэра, а у остальных политических сил - по одной должности вице-мэра.

Три должности вице-мэров в Рижской думе уже существовали при мэре Мартиньше Стакисе, представлявшем объединенный список "Для развития/За!"" и "Прогрессивных". После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.

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Комментарии (1) 4 реакций
Комментарии (1) 4 реакций
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