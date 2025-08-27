Вопрос nra.lv адресовали руководителю CSDD Айвару Аксеноку, депутату Сейма Янису Домбраве и Центру государственного языка.

По словам Аксенока, причина проста: латвийские регистрационные номера изначально строятся на латинском алфавите, и это международный стандарт. «Уже несколько лет мы используем буквы W и Y, когда закончились старые серии. Например, для электромобилей сейчас применяются комбинации EY, так как серия EX уже исчерпана. Это закреплено в стандартах, и никаких противоречий нет», — отметил он.

Домбрава также считает использование таких букв логичным: «Система едина для всей ЕС, поэтому номера из Латвии легальны в любой стране. Чем больше букв, тем больше возможных комбинаций».

В свою очередь, Центре госязыка в официальном ответе напомнили, что в номерах используется только латиница, а буквы с диакритическими знаками (Ā, Ģ, Ņ, Š и т.д.) туда не включены. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок при распознавании номеров в базах данных и на пограничных постах. Основа подхода — Венская конвенция о дорожном движении 1968 года, к которой Латвия присоединилась в 1993-м.

Таким образом, «чужие» буквы на латвийских номерах — вовсе не нарушение закона о государственном языке, а следствие международных договорённостей и необходимости технической совместимости.