Не нарушают ли Закон о госязыке буквы на латвийских автономерах? (1)

Редакция PRESS 27 августа, 2025 08:19

Важно 1 комментариев

LETA

Читатели всё чаще удивляются: на автомобильных номерах Латвии появляются не привычные латышские буквы, а «чужие» — W, Y, X и другие. «Разве у нас в алфавите закончились буквы?» — возмущается один из звонков в редакцию.

Вопрос nra.lv адресовали руководителю CSDD Айвару Аксеноку, депутату Сейма Янису Домбраве и Центру государственного языка.

По словам Аксенока, причина проста: латвийские регистрационные номера изначально строятся на латинском алфавите, и это международный стандарт. «Уже несколько лет мы используем буквы W и Y, когда закончились старые серии. Например, для электромобилей сейчас применяются комбинации EY, так как серия EX уже исчерпана. Это закреплено в стандартах, и никаких противоречий нет», — отметил он.

Домбрава также считает использование таких букв логичным: «Система едина для всей ЕС, поэтому номера из Латвии легальны в любой стране. Чем больше букв, тем больше возможных комбинаций».

В свою очередь, Центре госязыка в официальном ответе напомнили, что в номерах используется только латиница, а буквы с диакритическими знаками (Ā, Ģ, Ņ, Š и т.д.) туда не включены. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок при распознавании номеров в базах данных и на пограничных постах. Основа подхода — Венская конвенция о дорожном движении 1968 года, к которой Латвия присоединилась в 1993-м.

Таким образом, «чужие» буквы на латвийских номерах — вовсе не нарушение закона о государственном языке, а следствие международных договорённостей и необходимости технической совместимости.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить (1)

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 1 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными (1)

Важно 14:08

Важно 1 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года (1)

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 1 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год (1)

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 1 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении (1)

Бизнес 13:27

Бизнес 1 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения (1)

Важно 13:03

Важно 1 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной (1)

Мир 12:48

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

