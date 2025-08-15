Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не надо изобретать велосипед, можно легко снизить цены на продукты: эксперты говорят — министры не слышат (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 августа, 2025 14:10

Новости Латвии 2 комментариев

Средний уровень потребительских цен в июле этого года по сравнению с июлем 2024 года вырос на 3,8%. Как снизить цены на продукты питания? Директор Центра продвижения сельскохозяйственной продукции Ингуна Гулбе и президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в эфире TV24 признали, что не нужно изобретать велосипед – в Европе существует и действует сниженная ставка НДС на продукты питания. В Латвии об этом говорят уже много лет, но решение так и не принято.

Ингуна Гулбе напомнила, что первое, что известно в Европе, — это снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, например, в Польше он снижен, и наши люди, как только пересекают границу Литвы, видят это и не понимают, почему большинство жителей Европы могут тратить на продукты меньше, чем в Латвии.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич указал на то, что малые предприятия в Польше также раз в год получают льготы по социальному налогу — они могут не платить социальный налог за своих работников в течение одного месяца, и это, конечно, ощутимое облегчение для небольшого магазина, где большую часть расходов составляют заработная плата.

Данусевичс сказал, что в Латвии уже много лет говорят о снижении НДС на продукты питания.

«В 2009 году мы вместе с Министерством экономики начали эту работу, но потом сменились министры, один поддерживает, другой не поддерживает. Министр сельского хозяйства – единственный, кто настаивает на этом, но, к сожалению, понимания нет, консенсуса не достигнуто. Нужно изменить бюджет, подумать, как можно позволить покупать дешевле, кто от этого выиграет и как компенсировать убытки, которые возникнут из-за снижения. Мы даже подготовили корзину товаров, здоровых продуктов питания — хлеб, рыбу и т. д. Он был представлен, но правительство не приняло его», – вспоминает Данусевич.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

