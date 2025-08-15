Ингуна Гулбе напомнила, что первое, что известно в Европе, — это снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, например, в Польше он снижен, и наши люди, как только пересекают границу Литвы, видят это и не понимают, почему большинство жителей Европы могут тратить на продукты меньше, чем в Латвии.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич указал на то, что малые предприятия в Польше также раз в год получают льготы по социальному налогу — они могут не платить социальный налог за своих работников в течение одного месяца, и это, конечно, ощутимое облегчение для небольшого магазина, где большую часть расходов составляют заработная плата.

Данусевичс сказал, что в Латвии уже много лет говорят о снижении НДС на продукты питания.

«В 2009 году мы вместе с Министерством экономики начали эту работу, но потом сменились министры, один поддерживает, другой не поддерживает. Министр сельского хозяйства – единственный, кто настаивает на этом, но, к сожалению, понимания нет, консенсуса не достигнуто. Нужно изменить бюджет, подумать, как можно позволить покупать дешевле, кто от этого выиграет и как компенсировать убытки, которые возникнут из-за снижения. Мы даже подготовили корзину товаров, здоровых продуктов питания — хлеб, рыбу и т. д. Он был представлен, но правительство не приняло его», – вспоминает Данусевич.