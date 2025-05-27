«Не может быть 17 родильных отделений, если рождается всего 30 детей в день»: глава Детской больницы

Аболс отметил, что в условиях сокращения числа новорождённых придётся принимать решения, которых раньше не приходилось принимать. С уменьшением количества детей каждый ребёнок, как и каждый взрослый, становится для Латвии всё более ценным.

Он пояснил, что сокращение численности населения существенно влияет на доступность человеческого ресурса как в стране в целом, так и в системе здравоохранения. На недавней конференции в Риге пришли к выводу: если раньше акцент делался на привлечении специалистов из-за рубежа, то теперь главным признано сохранение уже имеющихся в стране людей. Вероятно, многим придётся работать дольше, и от состояния их здоровья будет зависеть развитие государства.

Аболс также обратил внимание на необходимость готовности к различным кризисам и работать над снижением рисков. «С системной точки зрения важно понимать: кризисы будут — больше или меньше, раньше или позже. Главное — скольким людям медики смогут помочь в условиях кризиса», — отметил глава BKUS. Он напомнил, что во время пандемии COVID-19 именно возможности системы здравоохранения оказывать помощь влияли на решения правительств о том, насколько жёстко ограничивать экономику. Важно укреплять устойчивость системы здравоохранения как с точки зрения инфраструктуры, так и кадров.

Аболс подчеркнул, что в случае кризиса жители Латвии находятся в числе самых больных среди стран ОЭСР и Европейского Союза.