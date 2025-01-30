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Не исключено, что airBaltic в будущем войдет в Lufthansa Group: заявление министра Бришкенса

Редакция PRESS 30 января, 2025 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Не исключено, что латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" в будущем может войти в состав немецкой группы авиакомпаний "Lufthansa Group", заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс на пресс-конференции, посвященной стратегическому партнерству "airBaltic" и "Lufthansa Group".

Он отметил, что такая возможность не исключена, и Латвия заинтересована в укреплении сотрудничества с "Lufthansa" и формировании стратегического партнерства.

Сделку "airBaltic" с "Lufthansa Group" глава Минсообщения назвал исторической, подчеркнув, что "airBaltic" привлекла крупного участника авиационной индустрии, доходы которого вдвое превышают бюджетные доходы Латвии.

Комментируя сумму сделки, Бришкенс отметил, что перед сделкой был установлен диапазон для приблизительной оценки "airBaltic". "Разумеется, были дискуссии, но именно поэтому мы и пришли к конвертируемым акциям, потому что это будет справедливым инструментом, когда перед первичным публичным размещением акций (IPO) будет определена истинная стоимость "airBaltic"", - сказал министр.

В то же время он заверил, что государство намерено сохранить после IPO 25% в капитале компании.

Бришкенс также отметил, что вся сумма сделки в размере 14 млн евро будет инвестирована в развитие "airBaltic".

Как сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, "airBaltic" и "Lufthansa Group" подписали соглашение, предусматривающее инвестиции "Lufthansa" в "airBaltic" в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете "airBaltic".

В обмен на инвестиции "Lufthansa Group" получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого IPO акций "airBaltic", эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой.

Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO "Lufthansa Group" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее сообщила, что домашняя база "airBaltic" будет сохранена в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется большая часть акций "airBaltic".

В то же время она подчеркнула, что государство хочет сохранить свою долю в авиакомпании и необходимо считаться с будущими инвестициями в нее. "Цель - позволить "airBaltic" пройти процесс IPO, чтобы частные инвесторы могли вложить в нее частное финансирование и вместе с государством увеличить стоимость авиакомпании", - сказала глава правительства.

В сентябре прошлого года "airBaltic" продлила сотрудничество с "Lufthansa Group" на следующие три года, предоставив ей в аренду 21 самолет "A220-300". Соглашение будет действовать с летнего сезона этого года.

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года.

Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.

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