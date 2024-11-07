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Не идиотство — считать каждый цент и строить «танк» за 183 тысячи? Композитор

la.lv 7 ноября, 2024 14:08

Латышские СМИ 0 комментариев

В настоящий момент формируется бюджет следующего года и, конечно же, работников каждой отрасли интересует, сколько денег выделено на представителей их профессии, проектов и мероприятий. Как композитор Зигмар Лиепиньш оценивает принятый правительством бюджет на культуру, рассказывает la.lv со ссылкой на тв-программу "Dienas personība".

"Не сказал бы, что это правительство мне нравится больше, чем предыдущие, но я говорю это как сторонний наблюдатель. Я также понимаю геополитическую ситуацию, которая сейчас ложится бременем на этот бюджет. Это довольно глупо, что, считая каждый цент, в Адажи строят танк за 183 тысячи евро, это звучит по-идиотски", - говорит композитор Зигмар Лиепиньш.

Он отмечает, что все проблемы, связанные с «Rail Baltica», также указывают на невежество, неумение и неспособность этого и предыдущих правительств.

«Каждый раз, когда я иду на Центральный рынок за овощами, я смотрю на этот злосчастный недостроенный мост, который выглядит как бесконечная лестница в небо, и я не представляю, в какой момент его достроят», — смеется он.

Однако он отмечает, что он не пикетчик и не революционер, который будет бросать камни в окна и выступать против работы правительства.

«Я на многие вещи смотрю с иронией!», - композитор улыбается.

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