«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Редакция PRESS 21 октября, 2025 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Паллиативный уход — это помощь людям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Он направлен на облегчение боли и симптомов, может идти параллельно лечению и продолжаться годами.

Хосписный уход — последний этап этого пути. Он начинается, когда медицина уже бессильна, и его задача не продлевать страдания, а дать человеку прожить оставшееся время спокойно, без боли, рядом с близкими.

«Хоспис — это не про смерть, — говорит Илзе Зосуле. — Это про жизнь до последнего вздоха: про поддержку, присутствие, тепло и покой».

С 2024 года в Латвии введена государственная программа выездных паллиативных команд. Однако полноценной хосписной системы, где пациент может провести последние недели под постоянным наблюдением, по-прежнему нет. На практике всю нагрузку несут несколько общественных организаций :«Hospiss LV» и социальное предприятие «Hospiss Māja».

Пять мобильных бригад ежедневно выезжают в Ригу и окрестности. У них около сотни подопечных. В каждой команде есть врач, медсестра, физиотерапевт, психолог, соцработник, капеллан. Они обслуживают пациентов 24 часа в сутки, реагируя на любые изменения состояния. Обеспечивают обезболивание, катетеризацию, уход за пролежнями, купируют судороги, помогают семьям справляться с паникой и отчаянием.

Но, как подчёркивает Зосуле, такой формат не решает всех проблем:

«Мобильные команды, конечно, пытаются латать дыры, но это не решение для нормального, достойного ухода умирающего человека», — отмечает Зосуле.

В Латвии нет хосписных стационаров, где можно было бы обеспечить постоянную медицинскую помощь и психологическую поддержку. Нет и социальной защиты для тех, кто ухаживает за умирающими родственниками. В других странах родные могут взять до полугода оплачиваемого отпуска, чтобы быть рядом, — у нас это невозможно.

«Мы видим истории, где умирающий живёт с матерью, страдающей деменцией, или с пьющим мужем, который не в силах открыть дверь врачам. Это не редкость, а повседневность», — рассказывает Зосуле.

Одной из самых болезненных тем остаётся отношение к самой смерти. Родственники часто просят ухаживающих не говорить пациенту правду:

«Не говорите маме, что она умирает, — она об этом не знает», — слышат медсёстры.

«Но это право человека — знать, что с ним происходит, и самому решать, как прожить оставшееся время», — отвечает Илзе Зосуле.
Иногда семьи отказываются и от обезболивания из страха или убеждений, даже когда человеку осталось жить считанные недели. В таких случаях хоспис требует письменный отказ, чтобы спасти пациента от страданий.

Несмотря на все трудности, команда «Hospiss LV» продолжает работать и развивать систему. В Риге уже готовится к открытию первый дневной центр — место, где пациентов смогут принять, помыть, постричь, оказать медицинскую и психологическую поддержку. В перспективе — создание стационара.

«Латвия — единственная страна не только в Евросоюзе, но и во всей Европе, где нет хосписного стационара. Но я не сомневаюсь — он обязательно появится!» — уверена Зосуле.

Опыт «Hospiss LV» показал: говорить о смерти — значит говорить о жизни. Когда рядом есть те, кто не боится быть рядом до конца, уход становится не концом, а частью человеческого достоинства.

Комментарии (2)
Комментарии (2)
Обновлено: 20:10 21.10.2025
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать