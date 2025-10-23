Как указывает Нацобъединение, хотя латышский язык является единственным государственным языком в Латвии, в государственных и муниципальных учреждениях до сих пор используется русский язык - как при исполнении служебных обязанностей и предоставлении услуг жителям, так и в общении между сотрудниками.

Нацобъединение подало в Сейм проект решения, в котором содержится поручение премьер-министру обеспечить, чтобы в рабочей среде, внутренней коммуникации, предоставлении услуг и коммуникации с обществом во всех государственных и муниципальных учреждениях использовался только латышский язык.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров представил Сейму доклад о результатах работы и планируемых мерах по сохранению, защите и развитию государственного языка в юридической, исследовательской, образовательной и общественной сферах, в котором определены задачи, включенные в план государственной языковой политики на 2025-2027 годы.

