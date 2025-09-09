Не дрон, а погодное явление: в Литве изучают НЛО на радарах

«Сейчас действующая версия, которую мы анализируем достаточно тщательно и последовательно, заключается в том, что это было метеорологическое явление. Такие вещи иногда случаются из-за облачности и определённых особенностей работы радаров, — сказал глава центра журналистам во вторник.- Вот одна из версий, которая, скорее всего, таковой и останется

По словам главы НЦУК, ведомства также располагали информацией о двух метеозондах, летевших из Беларуси в сторону Литвы, и это также «повышало определённый уровень риска».

По словам Виткаускаса, информация о летевшем в направлении Вильнюсского аэропорта и обнаруженном радарами объекте поступила в ведомство в 8.33 утра.

«Спустя восемь минут было принято решение о временной приостановке полётов, и около 9 час. полёты были возобновлены. Таким образом, серьёзных проблем ни у пассажиров, ни у авиакомпаний не возникло», — заявил глава НЦУК.

Представитель Вооружённых сил Гинтаутас Цюнис подчеркнул, что визуально летающий объект не наблюдался.

«В настоящее время Военно-воздушные силы (ВВС) продолжают перематывать все данные с радаров и анализировать их, чтобы определить, что именно произошло и какое явление подало сигнал на радары. Подчеркну, что вся видимость, о которой идёт речь, была зафиксирована только электронными средствами, то есть радарами. Никаких визуальных контактов, видимости или слышимости какого-либо конкретного объекта ни со стороны ВВС, ни со стороны наземных подразделений противовоздушной обороны не наблюдалось», — сказал он.

Возможное местонахождение объекта также было осмотрено истребителями НАТО, находившимися в воздухе.

По словам Цюниса, радары зафиксировали пролёт в Вильнюсском регионе, но точная территория не указывается.

Как сообщало агентство BNS, на прошлой неделе также были приостановлены полёты в Вильнюсском аэропорту из-за беспилотника компании Teltonika.

По этой причине военно-транспортный самолет Spartan с президентом Гитанасом Науседой на борту из Финляндии не смог приземлиться в Вильнюсе около получаса.

Министерство транспорта и коммуникаций заявляет, что в настоящее время рассматривает вопрос о расширении бесполётных зон для беспилотников, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Летом в Литву прилетели два российских беспилотника "Гербера", один из которых нёс два килограмма взрывчатки.

Ведутся досудебные расследования. Военные утверждают, что беспилотники, вероятно, использовались для атаки на Украину, но украинцы дезориентировали их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, и они оказались в Литве.