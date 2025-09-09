Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Не дрон, а погодное явление: в Литве изучают НЛО на радарах

© LETA 9 сентября, 2025 17:43

Мир 0 комментариев

После того, как радары ведомств зафиксировали объект, летевший в сторону Литвы из Беларуси, глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас заявил, что основная расследуемая версия — метеорологическое явление.

«Сейчас действующая версия, которую мы анализируем достаточно тщательно и последовательно, заключается в том, что это было метеорологическое явление. Такие вещи иногда случаются из-за облачности и определённых особенностей работы радаров, — сказал глава центра журналистам во вторник.- Вот одна из версий, которая, скорее всего, таковой и останется

По словам главы НЦУК, ведомства также располагали информацией о двух метеозондах, летевших из Беларуси в сторону Литвы, и это также «повышало определённый уровень риска».

По словам Виткаускаса, информация о летевшем в направлении Вильнюсского аэропорта и обнаруженном радарами объекте поступила в ведомство в 8.33 утра.

«Спустя восемь минут было принято решение о временной приостановке полётов, и около 9 час. полёты были возобновлены. Таким образом, серьёзных проблем ни у пассажиров, ни у авиакомпаний не возникло», — заявил глава НЦУК.

Представитель Вооружённых сил Гинтаутас Цюнис подчеркнул, что визуально летающий объект не наблюдался.

«В настоящее время Военно-воздушные силы (ВВС) продолжают перематывать все данные с радаров и анализировать их, чтобы определить, что именно произошло и какое явление подало сигнал на радары. Подчеркну, что вся видимость, о которой идёт речь, была зафиксирована только электронными средствами, то есть радарами. Никаких визуальных контактов, видимости или слышимости какого-либо конкретного объекта ни со стороны ВВС, ни со стороны наземных подразделений противовоздушной обороны не наблюдалось», — сказал он.

Возможное местонахождение объекта также было осмотрено истребителями НАТО, находившимися в воздухе.

По словам Цюниса, радары зафиксировали пролёт в Вильнюсском регионе, но точная территория не указывается.

Как сообщало агентство BNS, на прошлой неделе также были приостановлены полёты в Вильнюсском аэропорту из-за беспилотника компании Teltonika.

По этой причине военно-транспортный самолет Spartan с президентом Гитанасом Науседой на борту из Финляндии не смог приземлиться в Вильнюсе около получаса.

Министерство транспорта и коммуникаций заявляет, что в настоящее время рассматривает вопрос о расширении бесполётных зон для беспилотников, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Летом в Литву прилетели два российских беспилотника "Гербера", один из которых нёс два килограмма взрывчатки.

Ведутся досудебные расследования. Военные утверждают, что беспилотники, вероятно, использовались для атаки на Украину, но украинцы дезориентировали их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, и они оказались в Литве. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать