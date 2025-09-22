Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Учитывая интерес к латвийской академической среде со стороны разведки и служб безопасности недружественных Латвии стран, академическим работникам, студентам, исследователям и другим лицам, участвующим в академическом процессе, настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и пересматривать свою практику установления контактов и обмена информацией, заявила SAB.

Предупреждая о влиянии недружественных Латвии стран на академическую среду, SAB рекомендует следующее для сотрудничества с иностранными студентами, преподавателями и зарубежными партнерами в научных исследованиях:

перед началом совместного исследования или проекта тщательно изучать общедоступную информацию о потенциальном партнёре — риском являются партнёры, которые потенциально могут действовать по заданию разведслужб недружественных стран;

при приёме иностранных студентов обращать внимание на их предыдущую квалификацию — в какой области и в каком вузе они получили дипломы;

убедиться, не наложены ли на потенциального партнёра санкции или ограничения экспортного контроля;

организовать исследовательскую работу так, чтобы контролировался доступ к данным (индивидуальные пароли и логины, пропуска в лаборатории и т. п.);

в договоре с иностранным партнёром заранее предусмотреть, какая информация о результатах исследований будет доступна партнёрам и кому будут принадлежать права на патент;

при заключении договора о совместных исследованиях обратить внимание, в какой инстанции и в каком арбитраже будут рассматриваться споры по его исполнению;

оценивать информацию, размещаемую о себе в социальных сетях — о частной и рабочей деятельности, специфике работы и достижениях, — поскольку подробные публикации могут привлечь внимание разведслужб недружественных стран, которые затем будут делать заманчивые предложения о сотрудничестве с целью получения недоступной публике информации.

Зафиксированные до сих пор случаи разведдеятельности в Латвии и других странах показывают, что иностранные разведки и службы безопасности особенно заинтересованы в сферах естественных и инженерных наук, однако сбор информации актуален также в социальных и гуманитарных науках и других областях.

SAB призывает всегда тщательно взвешивать, перевешивают ли обещанные иностранными партнёрами выгоды — финансирование, оборудование, технологии — возможные риски и потери.