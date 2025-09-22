Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Учитывая интерес к латвийской академической среде со стороны разведки и служб безопасности недружественных Латвии стран, академическим работникам, студентам, исследователям и другим лицам, участвующим в академическом процессе, настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и пересматривать свою практику установления контактов и обмена информацией, заявила SAB.

Предупреждая о влиянии недружественных Латвии стран на академическую среду, SAB рекомендует следующее для сотрудничества с иностранными студентами, преподавателями и зарубежными партнерами в научных исследованиях:

  • перед началом совместного исследования или проекта тщательно изучать общедоступную информацию о потенциальном партнёре — риском являются партнёры, которые потенциально могут действовать по заданию разведслужб недружественных стран;
  • при приёме иностранных студентов обращать внимание на их предыдущую квалификацию — в какой области и в каком вузе они получили дипломы;
  • убедиться, не наложены ли на потенциального партнёра санкции или ограничения экспортного контроля;
  • организовать исследовательскую работу так, чтобы контролировался доступ к данным (индивидуальные пароли и логины, пропуска в лаборатории и т. п.);
  • в договоре с иностранным партнёром заранее предусмотреть, какая информация о результатах исследований будет доступна партнёрам и кому будут принадлежать права на патент;
  • при заключении договора о совместных исследованиях обратить внимание, в какой инстанции и в каком арбитраже будут рассматриваться споры по его исполнению;
  • оценивать информацию, размещаемую о себе в социальных сетях — о частной и рабочей деятельности, специфике работы и достижениях, — поскольку подробные публикации могут привлечь внимание разведслужб недружественных стран, которые затем будут делать заманчивые предложения о сотрудничестве с целью получения недоступной публике информации. 

Зафиксированные до сих пор случаи разведдеятельности в Латвии и других странах показывают, что иностранные разведки и службы безопасности особенно заинтересованы в сферах естественных и инженерных наук, однако сбор информации актуален также в социальных и гуманитарных науках и других областях.

SAB призывает всегда тщательно взвешивать, перевешивают ли обещанные иностранными партнёрами выгоды — финансирование, оборудование, технологии — возможные риски и потери.

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Читать

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Читать

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Читать

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Читать