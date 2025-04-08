Чтобы выходить "в поле" было удобнее, вытащили рампу. Дальше люди пошли пешком.

По словам автора ролика, эвакуация из поезда произошла под Огре. К счастью, не очень далеко от станции. И сначала людям предлагали выпрыгивать из вагона. Затем все же установили рампу.

Представители LDz сообщили агентству LETA, что во время движения электропоезда сначала были обнаружены повреждения токоприемника или пантографа, а затем зафиксированы и повреждения железнодорожной инфраструктуры — контактной сети. Инцидент произошёл в выходные.

Сообщается также, что пассажирам были предоставлены автобусы до места следования поезда.