Не бойтесь! Сегодня в Центре Риги пройдут учения LAT EU MODEX 2025

Отмечается, что у жителей нет оснований для беспокойства.

❗ Uzmanību!

Šodien pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tiks izspēlēts viens no Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma praktisko mācību “LAT EU MODEX 2025” scenārijiem.

В ходе учений будут отрабатываться сценарии химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Цель учений — проверить способность международных команд реагировать на такие угрозы и сотрудничать с латвийскими властями и оперативными службами. Это уникальная возможность укрепить сотрудничество между Латвией и командами Механизма гражданской защиты Европейского союза, повысить готовность и возможности реагирования.

Учения по гражданской защите такого масштаба проводятся в Латвии впервые с 2016 года. В учениях примут участие четыре международные команды из разных стран.

Сценарий учений предполагает, что Латвия пострадала от циклона «Эрвинс», что привело к серьёзным последствиям: сильный ветер, ливни и наводнения привели к перебоям в электроснабжении, повреждению критически важной инфраструктуры, лабораторий и производственных объектов. Эта угроза создала риски химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности, для предотвращения которых государственные учреждения Латвии получают поддержку международные специализированные команды.