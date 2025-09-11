Не бойтесь! Сегодня в Центре Риги пройдут учения LAT EU MODEX 2025

Отмечается, что у жителей нет оснований для беспокойства.
❗ Uzmanību!
Šodien pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tiks izspēlēts viens no Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma praktisko mācību “LAT EU MODEX 2025” scenārijiem.
☝ Iedzīvotājiem nav pamata satraukumam!
В ходе учений будут отрабатываться сценарии химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Цель учений — проверить способность международных команд реагировать на такие угрозы и сотрудничать с латвийскими властями и оперативными службами. Это уникальная возможность укрепить сотрудничество между Латвией и командами Механизма гражданской защиты Европейского союза, повысить готовность и возможности реагирования.
Учения по гражданской защите такого масштаба проводятся в Латвии впервые с 2016 года. В учениях примут участие четыре международные команды из разных стран.
Сценарий учений предполагает, что Латвия пострадала от циклона «Эрвинс», что привело к серьёзным последствиям: сильный ветер, ливни и наводнения привели к перебоям в электроснабжении, повреждению критически важной инфраструктуры, лабораторий и производственных объектов. Эта угроза создала риски химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности, для предотвращения которых государственные учреждения Латвии получают поддержку международные специализированные команды.