Названы фирмы, которые за 293,4 млн евро пять лет будут обслуживать улицы Риги

Упомянутые коммерсанты победили в конкурсе "Повседневное содержание транспортных сооружений с 2024 года по 2029 год в Риге", и с ними будет заключен договор о выполнении работ на следующие пять лет.

В процедуре закупки услуга была разделена на четыре части, по каждой из которых планировалось заключить отдельный договор закупки.

В первой части конкурса на содержание транспортных сооружений на левом берегу Даугавы договор заключен с объединением поставщиков "Roadeks un LAU", которое состоит из ООО "Roadeks" и ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs". Общая сумма заключенного договора на пять лет составляет 115,3 млн евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС).

Во второй части конкурса на содержание транспортных сооружений на правом берегу Даугавы договор заключен с объединением лиц, которое образуют ООО "Eco Baltia vide" и ООО CBF "Ļ-KO". Общая сумма заключенного договора составляет 93,7 млн евро за пять лет, включая НДС.

В третьей части конкурса на содержание транспортных сооружений в Зиемельском районе и Видземском предместье договор на 84,4 млн евро с учетом НДС заключен с ООО "Vizii Urban".

В настоящее время еще продолжается рассмотрение заявок по четвертой части конкурса на содержание мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей.

До 1 октября этого года работы по содержанию продолжат осуществлять товарищество "Daugavas labā krasta izturētājs" и "Daugavas kreisā krasta uzturētājs". С 1 октября к работам приступят победители конкурса.

В полном товариществе "Daugavas labā krasta uzturētājs" работает и победитель новой закупки ООО "Eco Baltia vide", а также ООО "Rīgas tilti" и неплатежеспособное АО "Ceļu pārvalde".

В свою очередь, в состав общества "Daugavas kreisā krasta uzturētājs" входят победитель новой закупки ООО "Roadeks", а также ООО "Rīgas tilti" и неплатежеспособное АО "Ceļu pārvalde".

Как сообщалось, оборот дорожно-строительной компании ООО "Roadeks" в прошлом году составил 13,633 млн евро, что на 28,4% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла на 72,9% до 1,637 млн евро, свидетельствует информация "Firmas.lv". "Roadeks" зарегистрирован в 1997 году, его основной капитал составляет 1 208 870 евро. Владельцами предприятия являются опосредованно принадлежащее Гунтару Кокоревичу ООО "Brīvais kalns" (50%), Улдис Клаперис (31,62%) и Янис Ансвиесулис (18,38%).

Предприятие LAU в прошлом году работало с оборотом 67,257 млн евро, что на 14,3% меньше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла многократно - до 1,109 млн евро. LAU является стратегическим предприятием по содержанию инфраструктуры государственных автомобильных дорог, которое обеспечивает выполнение работ по содержанию государственных автомобильных дорог, повседневное содержание дорог самоуправлений, транзитных улиц и других дорог, а также осуществляет производство минеральных материалов - осколков доломита, дробленного гравия и заготовленного песка. Общая протяженность государственных автомобильных дорог в его управлении составляет более 20 000 километров.

"Eco Baltia vide" входит в концерн "Eco Baltia grupa". Концерн "Eco Baltia grupa" в прошлом году работал с оборотом в 218,398 млн евро, что на 4% больше, чем в 2022 году, а прибыль концерна сократилась в 5,4 раза - до 1,538 млн евро.

Ведущими предприятиями группы являются "iterum" (ранее "PET Baltija"), "Eco Baltia vide", "Latvijas zaļais punkts", "Nordic Plast", сигулдский "Jumis", чешское предприятие "Tesil Fibres" и литовский "Ecoservice".

Акционерами "Eco Baltia", по сообщению компании, являются "BSGF Salvus" (52,81%), представляющий крупнейший в Балтии частный инвестиционный фонд "INVL Baltic Sea Growth Fund", Европейский банк реконструкции и развития (30,51%), а также Марис Симанович (16,68%) при посредничестве ООО "Enrial Holdings" и "Penvi Investment Ltd.".

По информации "Firmas.lv", дорожно-строительная фирма ООО "Ļ-KO" в прошлом году работала с оборотом 15,635 млн евро, а прибыль предприятия сократилась на 24,4% - до 2,26 млн евро. Предприятие зарегистрировано в 1994 году, его основной капитал составляет 56 900 евро. Владельцами "Ļ-KO" являются Константин Лебедев (60%) и Людмила Лебедева (40%).

Предприятие по содержанию городской среды "Vizii Urban" в прошлом году работало с оборотом 10,848 млн евро и прибылью более 267 000 евро. "Vizii Urban" зарегистрировано в 2022 году, его основной капитал составляет 1 935 645 евро. "Vizii Urban" входит в группу "CleanR".