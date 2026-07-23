Как сообщалось, в «Twitter» было распространено видео о якобы сексуальном домогательстве мигранта к женщине, которое прокомментировал и Ратниекс. В своем комментарии он использовал слово «обезьяны».

В свою очередь, сегодня Государственная полиция сообщила, что прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантом сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги, кроме того, стражи порядка оценят, не было ли в этом случае введения общества в заблуждение.