Новый регламент предусматривает, что для строительства домов большей площади необходимо будет привлекать лицензированных строителей, чтобы обеспечить уплату налогов и безопасность строительства. Ассоциации строителей поддерживают этот шаг, однако в обществе царит возмущение! В видеоматериале и иллюстрациях, включённых в репортаж LTV, подчёркивается важность усиленного контроля, но пользователи платформы X (бывший Twitter) резко критикуют инициативу.

Например, @andrislov иронично пишет: «Определили площадь здания, с которой начинается интерес строительного картеля», намекая на то, что новое правило скорее обслуживает интересы крупных строительных компаний.

@Prusis сравнивает новые нормы с временами Латвийской ССР: «Вступают в силу старые правила ЛССР. Единство.»

А @Astridamains задаёт острый вопрос: «И как это будут контролировать? Как в советское время — гвардия добровольных комсомольцев? Или создадут новое надзорное учреждение?»

Пользователь @floksis1 добавляет: «Дальше что, разрешённые 6 соток на семью? Пахнет большевизмом!»

@StrengaUldis: «Радуюсь очередной глупости! Чем больше идиотских решений, тем быстрее этот дом рухнет! Вперёд, товарищи, больше инициативы!»

Данные показывают, что большинство новых домов и так не превышают 200 квадратных метров, так что влияние может оказаться незначительным. Однако беспокойство вызывает возможная реакция — например, разделение проектов, чтобы обойти правила, что только усилит проблему теневой экономики. Является ли это ограничение действительно решением или просто новой обузой для честных граждан? Возмущение растёт, а вопросы к логике и реализации остаются без ответа!