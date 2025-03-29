Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 29. Марта Завтра: Agija, Aldonis
Доступность

Назад в СССР? РТУ впервые проводит вступительные экзамены по пяти программам бакалавриата

© LETA 29 марта, 2025 10:59

Важно 0 комментариев

Сегодня, 29 марта, Рижский технический университет (РТУ) впервые проводит вступительные экзамены по конкурсу на бюджетные места по пяти программам бакалавриата на 2025/26 учебный год, о чем вуз информировал агентство LETA.

В результате абитуриенты еще до официального приема, который состоится в июле, смогут узнать, попали ли они на эти бюджетные места. Такая практика характерна для иностранных вузов, где экзамены организуют весной, до того как поступающие окончили средние школы.

РТУ хочет благодаря вступительным экзаменам выявить "целеустремленных, мотивированных и талантливых студентов, которые в самом деле хотят учиться", поясняет проректор РТУ по учебной работе Элина Гайле-Саркане. Она приглашает на экзамены и тех, кто не очень уверен в своих знаниях, так как главное, по ее словам, это "мотивация и искреннее желание учиться".

Экзамены проводятся по учебным программам "Инженерия автотранспорта", "Строительство", "Интеллектуальные роботизированные системы", "Умная электроэнергетика" и "Всеобъемлющее управление качеством".

По словам проректора, вступительные экзамены поддерживает и промышленность, так как предприятия считают, что такой принцип отбора студентов даст возможность в будущем получить сведущих и мотивированных работников.

Экзамен состоит из двух частей: первая включает проверку знаний по математике и физике, вторая - оценку логического мышления и способностей к сотрудничеству.

Экзамен также проводится 5 апреля. На программы по инженерным наукам он проходит очно, а по специальности "Всеобъемлющее управление качеством" - удаленно.

Для сдавших экзамен остаются в силе условия для поступления, согласно которым результат централизованного экзамена по математике на высшем уровне не должен быть ниже 25%, а на оптимальном - 33%.

Желающие поступить на программы "Архитектура", "Технология материалов и дизайн", "Промышленный дизайн" традиционно должны будут сдать вступительный экзамен по рисованию. По программе "Архитектура" он назначен на 4 и 5 апреля, а также 26 июня, по двум остальным - на 27 июня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 11 реакций
Комментарии (0) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Власти Мьянмы сообщили о 1007 погибших и 2389 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4, которые произошли в пятницу, 28 марта.

Власти Мьянмы сообщили о 1007 погибших и 2389 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4, которые произошли в пятницу, 28 марта.

Читать
Загрузка

Судья в США приостановил ликвидацию «Голоса Америки»

Важно 12:16

Важно 0 комментариев

На слушании по иску группы журналистов радиокомпании "Голос Америки" и их сторонников судья Эткен принял решение вынести запрет на увольнение USAGM сотрудников VOA.

На слушании по иску группы журналистов радиокомпании "Голос Америки" и их сторонников судья Эткен принял решение вынести запрет на увольнение USAGM сотрудников VOA.

Читать

Бывают и такие исследования: опрос показал, что большинство латвийцев предпочитают спать на боку

Важно 11:20

Важно 0 комментариев

Это выяснилось в ходе глобального исследования привычек, связанных со сном, которые проводит сеть супермаркетов IKEA.

Это выяснилось в ходе глобального исследования привычек, связанных со сном, которые проводит сеть супермаркетов IKEA.

Читать

Регистраторов билетов в дизельных поездах не будет, кондукторов не сократят — в электричках тоже

Важно 11:07

Важно 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщили представители АО Pasažieru vilciens (PV).

Об этом агентству LETA сообщили представители АО Pasažieru vilciens (PV).

Читать

Улдис Осис: «Если Украина окажется под Россией, мы тоже рискуем там оказаться» — «Неаткарига»

Важно 10:38

Важно 0 комментариев

Журналист Марис Краутманис побеседовал с экономистом и бывшим министром финансов Улдисом Осисом, обсудив актуальные вопросы современности - о том, что происходит в мире, как это отразится на Латвии и каковы сценарии развития нашего будущего.

Журналист Марис Краутманис побеседовал с экономистом и бывшим министром финансов Улдисом Осисом, обсудив актуальные вопросы современности - о том, что происходит в мире, как это отразится на Латвии и каковы сценарии развития нашего будущего.

Читать

Торговый центр Tallina выставлен на продажу; что будет с рынком Juglas tirgus, пока непонятно

Важно 09:56

Важно 0 комментариев

Расположенный на Бривибас гатве в Риге торговый центр Tallina продают за 2,95 млн евро, согласно информации на сайте риэлторской компании Latvia Sotheby’s International Realty.

Расположенный на Бривибас гатве в Риге торговый центр Tallina продают за 2,95 млн евро, согласно информации на сайте риэлторской компании Latvia Sotheby’s International Realty.

Читать