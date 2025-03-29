Назад в СССР? РТУ впервые проводит вступительные экзамены по пяти программам бакалавриата

В результате абитуриенты еще до официального приема, который состоится в июле, смогут узнать, попали ли они на эти бюджетные места. Такая практика характерна для иностранных вузов, где экзамены организуют весной, до того как поступающие окончили средние школы.

РТУ хочет благодаря вступительным экзаменам выявить "целеустремленных, мотивированных и талантливых студентов, которые в самом деле хотят учиться", поясняет проректор РТУ по учебной работе Элина Гайле-Саркане. Она приглашает на экзамены и тех, кто не очень уверен в своих знаниях, так как главное, по ее словам, это "мотивация и искреннее желание учиться".

Экзамены проводятся по учебным программам "Инженерия автотранспорта", "Строительство", "Интеллектуальные роботизированные системы", "Умная электроэнергетика" и "Всеобъемлющее управление качеством".

По словам проректора, вступительные экзамены поддерживает и промышленность, так как предприятия считают, что такой принцип отбора студентов даст возможность в будущем получить сведущих и мотивированных работников.

Экзамен состоит из двух частей: первая включает проверку знаний по математике и физике, вторая - оценку логического мышления и способностей к сотрудничеству.

Экзамен также проводится 5 апреля. На программы по инженерным наукам он проходит очно, а по специальности "Всеобъемлющее управление качеством" - удаленно.

Для сдавших экзамен остаются в силе условия для поступления, согласно которым результат централизованного экзамена по математике на высшем уровне не должен быть ниже 25%, а на оптимальном - 33%.

Желающие поступить на программы "Архитектура", "Технология материалов и дизайн", "Промышленный дизайн" традиционно должны будут сдать вступительный экзамен по рисованию. По программе "Архитектура" он назначен на 4 и 5 апреля, а также 26 июня, по двум остальным - на 27 июня.