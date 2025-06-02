Наводнение в Видземе и Латгалии: фермеры призывают объявить режим ЧС

Письмо в министерство СССО направит в ближайшие дни.

СССО подчеркивает, что были затоплены обширные сельские территории, что уничтожило будущий урожай.

Как заявил председатель СССО Гунтис Гутманис, в пострадавших от затопления регионах сложилась кризисная ситуация, и фермеры нуждаются в поддержке, чтобы продолжать работу и спасти урожай, который еще не уничтожен.

Сейчас фермеры делают все возможное, чтобы как можно быстрее отправиться от наводнения, но важно привлечь к решению ситуации правительство.

"Еще несколько дней назад мы смотрели на меняющиеся погодные условия с осторожностью, но с надеждой, что они улучшатся. Однако некоторые латвийские фермеры уже пострадали от затопления. Это как приговор урожаю и той работе, которую фермеры проделали до сих пор. К сожалению, урожая в этих районах не будет", - сказал Гутманис.

СССО просит фермеров присылать в Службу поддержки села фото- и видеоматериалы о причиненном дождями ущербе, чтобы своевременно зафиксировать информацию об ущербе и потерях.