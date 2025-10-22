Научат родину защищать: студентов ждет курс по гражданской защите

Согласно новым поправкам, объем курса гражданской обороны будет увеличен с одного до двух кредитных пунктов, что соответствует 50–60 часам учебной работы. Такой подход позволит студентам получить не только необходимые теоретические знания, но и практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Необходимость изменений связана с поправками в Закон о высших учебных заведениях, принятыми Сеймом 11 октября 2022 года, согласно которым объем учебной нагрузки, соответствующий одному кредитному пункту, был уменьшен с 40 часов до 25–30 часов. В результате продолжительность курса гражданской обороны сократилась примерно на 25%, что оказалось недостаточным для его качественного проведения и полноценного усвоения знаний.

Увеличение объема курса даст высшим учебным заведениям возможность дополнить учебную программу актуальными темами, включая киберугрозы, риски терроризма и действия в ситуациях повседневных опасностей. Это позволит студентам лучше понять значение гражданской обороны и повысит готовность общества действовать в условиях кризиса.

Проект поправок был согласован с Ассоциацией университетов Латвии, Ассоциацией колледжей Латвии, Советом по высшему образованию и Объединением студентов Латвии, которые поддержали необходимость изменений и идею увеличения объема обучения.