Нацобъединение сделает Латвию примером для других стран, запретив российские и белорусские товары

Представленный партией проект решения предусматривает запрет на торговлю товарами из России и Беларуси в Латвии с 1 июля этого года.

Депутат Янис Витенбергс заметил, что в латвийских магазинах до сих пор продается множество товаров, произведенных в России и Беларуси, несмотря на то, что различные санкции ЕС в отношении экономического сотрудничества с этими странами действуют уже несколько лет. Отказавшись от торговли этими товарами, Латвия стала бы примером для других стран ЕС и способствовала бы более эффективной реализации общей санкционной политики, считает евродепутат.

Партия отмечает, что война России против Украины и участие в ней Беларуси создали ситуацию, при которой любая торговля с этими странами не только аморальна, но и является прямой поддержкой экономики агрессора. В Латвии по-прежнему работают десятки предприятий, которые импортируют продовольствие и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя поддержание их военного потенциала. Нацобъединение подчеркивает необходимость прекратить продажу в Латвии товаров из стран, которые ведут войну и открыто угрожают нашим ценностям и безопасности. Каждый евро, заплаченный за российские товары, на шаг ближе к новым атакам в Украине и, возможно, в других странах Европы.

В проекте решения НС призывает премьер-министра принять необходимые меры для введения полного запрета на продажу российских и белорусских товаров в Латвии и, в сотрудничестве с Литвой и Эстонией, добиться аналогичного запрета во всей Прибалтике. Партия также призывает премьер-министра продвинуть в Совете Европейского Союза инициативу по существенному повышению таможенных тарифов на российские и белорусские товары на всей территории Евросоюза.

НO утверждает, что ведущие латвийские организации предпринимателей и фермеров поддержали этот шаг, давая понять, что российские и белорусские товары не приемлемы на латвийском рынке ни с экономической, ни с этической точки зрения.