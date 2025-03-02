Нацобъединение предлагает показывать как минимум пятую часть фильмов со звуковой дорожкой на госязыке

Нацобъединение подало поправки к Закону о фильмах, чтобы "обеспечить демонстрацию фильмов на госязыке, а также улучшить доступность фильмов для граждан Латвии с нарушениями слуха, обеспечив субтитры на госязыке".

Предложение предполагает, что в кинотеатрах и других общественных местах фильмы могут демонстрироваться на языке оригинала, но не более 80% от репертуара в конкретный день. Законопроектом предусмотрены исключения для международных кинофестивалей.

Нацобъединение предлагает прописать в законе, что фильмы, демонстрируемые публично, сопровождаются субтитрами на госязыке, чтобы обеспечить доступность фильмов слабослышащим людям.

Как заявляют в Нацобъединении, законопроект стал реакцией на жалобы неправительственных организаций и населения на преобладание русского языка в кинотеатрах, где, как утверждается, высок удельный вес фильмов для детей и подростков, которые демонстрируются на русском языке.

Законопроект, как считают в Нацобъединении, приведет в порядок существующее законодательство, в котором не оговорены язык демонстрации фильма и язык субтитров, а также устранит "доминирование языка третьих стран над государственным языком Латвии".