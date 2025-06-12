Национального объединение предлагало включить рассмотрение этого проекта постановления в следующую повестку дня Сейма, но депутаты отказались его рассматривать. Также в итоге не удалось продвинуть его на рассмотрение в парламентскую комиссию по народному хозяйству. За передачу в комиссию проголосовало 18 депутатов, против 17 и 46 воздержались. В данном случае мнение воздержавшихся тоже учитывается и проект не может пройти в комиссию. По обоим пунктам проект в итоге был отклонен.

Во фракции Нацобъединения отмечают, что торговая сеть "Svetofor", основанная в России, в Европе известна под брендом "Mere". В настоящее время в торговую сеть "Mere" входит более 2000 магазинов, расположенных в таких странах, как Россия, Беларусь и Казахстан, где компания действует под брендом "Svetofor", а также в Латвии, Литве, Германии, Испании, Сербии, Румынии, Греции, и до апреля прошлого года — также в Польше под брендом "MyPrice".

Как заявляет политическая сила, учитывая, что сеть дискаунтеров "Svetofor", в том числе под брендом "Mere", активно расширяет свою деятельность в Европейском союзе, существует обоснованное предположение о возможной поддержке этой хозяйственной деятельности со стороны государственных учреждений России или, по крайней мере, о допущении этой деятельности. "Это может свидетельствовать о намерении создать дополнительный поток финансовых средств в государственный бюджет России и, таким образом, косвенно поддержать развязанную Россией агрессию против Украины", — заявляют во фракции.

NA указывает, что согласно данным "Firmas.lv", в настоящее время в Латвии работает 11 магазинов "Mere". В 2023 году оборот "Latprodukti" составил 20,637 миллиона евро, а прибыль — 748 621 евро. Компания обеспечивала 115 рабочих мест и внесла в государственный консолидированный бюджет 4 126 240 евро.

NA призывает поручить министру иностранных дел Байбе Браже (JV) до 1 июля 2025 года подготовить и представить в Кабинет министров предложение о включении в латвийский национальный санкционный список предприятие "Latprodukti" и его владельцев — граждан России Сергея Шнайдера, Евгения Пшеницына, Андрея Шнайдера, Валерия Яковлева и Андрея Вейкулайнена.