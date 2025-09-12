НАТО запускает операцию «Восточный страж»

В ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО выступила с инициативой по укреплению обороны стран альянса на восточном фланге, сообщил в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «НАТО начинает операцию “Eastern Sentry” (“Восточный страж”), чтобы ещё больше укрепить наши позиции на восточном фланге», — заявил Рютте на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе, американским генералом Алексусом Гринкевичем.

«Ключ к этому — совершенно новая система обороны», — заявил главком НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич. Он добавил, что операция будет развернута в ближайшие дни и в ней будут задействованы ресурсы Дании, Франции, Великобритании и Германии. Операция Eastern Sentry («Восточный страж») предусматривает переброску французских Rafale, датских F-16, фрегата и наземных систем ПВО. «Дополнительные ресурсы позволят закрыть пробелы и улучшить связь по всему флангу», — добавил генерал.

«Наряду с традиционными военными мощностями в этих усилиях будут и элементы, предназначенные для решения специфических вызовов, связанных с использованием дронов», — отметил Рютте.

«В дальнейшем ключевое значение будет иметь интегрированная и многоуровневая система противовоздушной обороны — как воздушного, так и наземного базирования», — сказал Гринкевич.

«Мы продолжаем оценивать инциденты, произошедшие в среду, и независимо от того, были ли действия России преднамеренными или нет, Россия нарушила воздушное пространство НАТО», — заявил Рютте о 19 российских дронах, вторгшихся в небо Польши.

«Независимо от того, было это сделано умышленно или случайно, это опасно и неприемлемо», — подчеркнул глава альянса.

Рютте указал, что инцидент в среду стал «наибольшей концентрацией нарушений воздушного пространства НАТО», однако это не единичный случай — подобные нарушения происходили в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.

Некоторые европейские политики считают, что нарушение польского воздушного пространства не было случайным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил отправку истребителей в Польшу: «Безопасность Европы — наш главный приоритет. Мы не поддадимся запугиванию со стороны России». Британия, помимо военной поддержки, объявила о новых санкциях: под запрет попали 70 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть, а также три десятка компаний из Китая и Турции, снабжавших Москву электроникой и компонентами оружия.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал операцию «активным сдерживанием и готовностью к обороне там, где это необходимо». В Варшаве подчёркивают: вторжение 19 дронов не могло быть случайностью. «Мы бы хотели, чтобы это было ошибкой. Но это не так. И мы это знаем», — заявил премьер Дональд Туск, отвергнув версию президента США Дональда Трампа о «сбитом курсе».

Россия утверждает, что Польша не была целью атаки, а Беларусь говорит о «радиопомехах». Но европейские лидеры расценивают инцидент как сознательную провокацию.

Параллельно усилила давление:Украины в пятницу её дроны атаковали крупнейший российский нефтяной порт в Приморске, ключевой узел «теневого флота». По данным источников, удар пришёлся по станциям перекачки нефти в портовый терминал Усть-Луга, кроме того сообщалось о пожаре на двух танкерах класса "афромакс", стоящих в порту. По словам источников, порт Приморск в настоящее время закрыт. Москва заявила о перехвате 221 дрона над десятком регионов и отрицает серьёзный ущерб.

«Российская военная машина остановится только тогда, когда у неё закончится топливо», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем Россия и Беларусь начали учения «Запад-2025». В Европе предупреждают: комбинация провокаций и демонстрации силы лишь подталкивает альянс к ответным шагам.