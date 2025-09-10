НАТО не считает вторжение дронов РФ в Польшу нападением

По предварительным данным НАТО, речь идет о проникновении от шести до десяти дронов. При этом имеются признаки того, что вторжение произошло преднамеренно, а не случайно.

Это первый случай, когда авиация НАТО противостояла потенциальным угрозам в воздушном пространстве альянса.

Реакция сил НАТО

В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35 и итальянские самолеты радиолокационной разведки AWACS.

Системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в регионе, зафиксировали дроны на радарах, но применения оружия не последовало.