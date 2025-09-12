Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

НАТО не готово к борьбе с российскими дронами: Politico

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 11:22

Мир 0 комментариев

Дешевые российские дроны, изготовленные из дерева и пенопласта, вторглись в воздушное пространство Польши на этой неделе и были сбиты с помощью многомиллионных систем вооружения, что подчеркнуло недостаточную подготовку НАТО к таким угрозам, пишет Politico.

По меньшей мере 19 дронов вторглись в Польшу в среду, что стало «политическим и военным испытанием со стороны России. Очень хорошо, что Польша обнаружила и сбила дроны», — сказала Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Однако действия НАТО были гораздо менее эффективными, чем типичная реакция Украины. Альянс сбил около трех дронов, в то время как Киев обычно заявляет о 80–90-процентном коэффициенте перехвата, несмотря на гораздо более масштабные атаки.

Франке добавила, что существует несоответствие между недорогим оборудованием России и дорогостоящими военными ответными мерами НАТО: «Что мы будем делать, каждый раз посылать F-16 и F-35? Это невыгодно. Нам нужно лучше оснастить себя системами противодействия дронам».

Угроза, которую представляли дроны, была вполне реальной.

По данным WELT, сестринского издания POLITICO в Axel Springer Group, пять дронов летели по прямой траектории к базе НАТО, прежде чем были перехвачены голландскими истребителями Lockheed Martin F-35. В операции также участвовали самолет-заправщик НАТО, итальянский самолет-разведчик и немецкая система противовоздушной обороны Patriot.

Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Это оборудование стоимостью в миллиарды долларов для противодействия дешевым российским дронам Gerbera — подделкам иранских Shahed, производство которых обходится примерно в 10 000 долларов за штуку.

Противовоздушная оборона давно признана одним из основных пробелов в потенциале стран НАТО. ЕС также призывает страны потратить часть из 150 миллиардов евро, выделенных в рамках программы SAFE, на противовоздушную оборону. Однако большая часть этих средств направлена на приобретение очень дорогого оружия.

Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot и франко-итальянские SAMP/T, каждая из которых стоит сотни миллионов долларов, не являются разумным вариантом для использования против дешевых камикадзе-дронов России.

Украина не использует такое оборудование для противодействия волнам российских беспилотных летательных аппаратов, число которых в любую ночь может достигать сотен. Вместо этого она разработала собственные очень дешевые противодроны для сбивания приближающихся российских угроз.

Этот вопрос был поднят в четверг во время брифинга между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и послами ЕС в Брюсселе — впервые глава альянса принял участие в таком заседании. Многие участники выразили обеспокоенность тем, что реакция в среду подчеркнула неготовность Запада. Вооруженные силы НАТО не смогут регулярно использовать F-35 для перехвата таких нарушителей.

«Рютте сам пришел к такому выводу, и никто не возразил», — сказал один из дипломатов.

По словам Чарли Салониуса-Пастернака, генерального директора аналитического центра Nordic West Office в Хельсинки, корректировка реакции НАТО на массовое производство недорогого оборудования Россией давно назрела.

«Есть ли уроки в том, как отслеживать и сбивать большое количество дешевых дронов, не задействуя ракеты стоимостью в несколько миллионов евро? Конечно, но это не новый урок», — сказал он. «Что европейское политическое руководство сделало по этому поводу?»

«Некоторые страны адаптируют свои арсеналы — те, которые более остро ощущают угрозы, — но для реализации бюджетных решений требуется время», — добавил он.

Некоторые европейские оборонные гиганты пытаются адаптироваться к быстро меняющейся гонке вооружений в области дронов. В конце августа шведская компания Saab представила новую недорогую ракету под названием Nimbrix, предназначенную для нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов, летающих на низкой высоте. Французское агентство по закупкам вооружений DGA также недавно заказало демонстрационную модель лазерной системы противодействия дронам у группы компаний, включающей MBDA, Safran, Thales и Cilas.

Однако небольшие инновационные компании могут столкнуться с трудностями при прорыве на рынок. «Стартапы добились большого прогресса в плане возможностей. Но мы еще не обязательно купили [то, что они продают] в Европе», — сказала Франке из Европейского совета по международным отношениям.

Она добавила, что в области защиты от дронов предстоит решить две основные проблемы.

Первая заключается в том, что одна система не сможет отразить все угрозы. «По определению, нам понадобится многоуровневая защита, включающая как электронные, так и кинетические меры противодействия». Вторая проблема связана с тем, как быстро развиваются технологии: и Украина, и Россия постоянно адаптируют свои наступательные и оборонительные дроны в рамках технологической спирали.

Таков подход Украины. Она использует электронные контрмеры, а также производит тысячи перехватчиков-дронов в месяц. Украина может сталкиваться с сотнями дронов за ночь, и защитники уничтожают подавляющее большинство из них.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать