НАТО не готово к борьбе с российскими дронами: Politico

По меньшей мере 19 дронов вторглись в Польшу в среду, что стало «политическим и военным испытанием со стороны России. Очень хорошо, что Польша обнаружила и сбила дроны», — сказала Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Однако действия НАТО были гораздо менее эффективными, чем типичная реакция Украины. Альянс сбил около трех дронов, в то время как Киев обычно заявляет о 80–90-процентном коэффициенте перехвата, несмотря на гораздо более масштабные атаки.

Франке добавила, что существует несоответствие между недорогим оборудованием России и дорогостоящими военными ответными мерами НАТО: «Что мы будем делать, каждый раз посылать F-16 и F-35? Это невыгодно. Нам нужно лучше оснастить себя системами противодействия дронам».

Угроза, которую представляли дроны, была вполне реальной.

По данным WELT, сестринского издания POLITICO в Axel Springer Group, пять дронов летели по прямой траектории к базе НАТО, прежде чем были перехвачены голландскими истребителями Lockheed Martin F-35. В операции также участвовали самолет-заправщик НАТО, итальянский самолет-разведчик и немецкая система противовоздушной обороны Patriot.

Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Это оборудование стоимостью в миллиарды долларов для противодействия дешевым российским дронам Gerbera — подделкам иранских Shahed, производство которых обходится примерно в 10 000 долларов за штуку.

Противовоздушная оборона давно признана одним из основных пробелов в потенциале стран НАТО. ЕС также призывает страны потратить часть из 150 миллиардов евро, выделенных в рамках программы SAFE, на противовоздушную оборону. Однако большая часть этих средств направлена на приобретение очень дорогого оружия.

Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot и франко-итальянские SAMP/T, каждая из которых стоит сотни миллионов долларов, не являются разумным вариантом для использования против дешевых камикадзе-дронов России.

Украина не использует такое оборудование для противодействия волнам российских беспилотных летательных аппаратов, число которых в любую ночь может достигать сотен. Вместо этого она разработала собственные очень дешевые противодроны для сбивания приближающихся российских угроз.

Этот вопрос был поднят в четверг во время брифинга между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и послами ЕС в Брюсселе — впервые глава альянса принял участие в таком заседании. Многие участники выразили обеспокоенность тем, что реакция в среду подчеркнула неготовность Запада. Вооруженные силы НАТО не смогут регулярно использовать F-35 для перехвата таких нарушителей.

«Рютте сам пришел к такому выводу, и никто не возразил», — сказал один из дипломатов.

По словам Чарли Салониуса-Пастернака, генерального директора аналитического центра Nordic West Office в Хельсинки, корректировка реакции НАТО на массовое производство недорогого оборудования Россией давно назрела.

«Есть ли уроки в том, как отслеживать и сбивать большое количество дешевых дронов, не задействуя ракеты стоимостью в несколько миллионов евро? Конечно, но это не новый урок», — сказал он. «Что европейское политическое руководство сделало по этому поводу?»

«Некоторые страны адаптируют свои арсеналы — те, которые более остро ощущают угрозы, — но для реализации бюджетных решений требуется время», — добавил он.

Некоторые европейские оборонные гиганты пытаются адаптироваться к быстро меняющейся гонке вооружений в области дронов. В конце августа шведская компания Saab представила новую недорогую ракету под названием Nimbrix, предназначенную для нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов, летающих на низкой высоте. Французское агентство по закупкам вооружений DGA также недавно заказало демонстрационную модель лазерной системы противодействия дронам у группы компаний, включающей MBDA, Safran, Thales и Cilas.

Однако небольшие инновационные компании могут столкнуться с трудностями при прорыве на рынок. «Стартапы добились большого прогресса в плане возможностей. Но мы еще не обязательно купили [то, что они продают] в Европе», — сказала Франке из Европейского совета по международным отношениям.

Она добавила, что в области защиты от дронов предстоит решить две основные проблемы.

Первая заключается в том, что одна система не сможет отразить все угрозы. «По определению, нам понадобится многоуровневая защита, включающая как электронные, так и кинетические меры противодействия». Вторая проблема связана с тем, как быстро развиваются технологии: и Украина, и Россия постоянно адаптируют свои наступательные и оборонительные дроны в рамках технологической спирали.

Таков подход Украины. Она использует электронные контрмеры, а также производит тысячи перехватчиков-дронов в месяц. Украина может сталкиваться с сотнями дронов за ночь, и защитники уничтожают подавляющее большинство из них.