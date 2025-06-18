НАТО без США? Генерал призывает страны Европы быть готовыми восполнить любые «пробелы»

Он отметил, что нынешняя стратегическая ситуация является крайне сложной.

"Один из наших ключевых союзников по НАТО бросает вызов остальным 31 странам-членам. Однако я считаю, что этот вызов продиктован благими намерениями, ведь и европейские государства, и Канада обязаны делать больше для обеспечения обороны Европы, а также трансатлантической безопасности и защиты Арктики. И это абсолютно справедливо", – сказал Скитт.

По его прогнозу, на предстоящем саммите НАТО в Гааге страны альянса возьмут на себя обязательства выполнять призывы США – тратить больше на оборону как коллективно, так и на национальном уровне. "Это одна из причин смотреть с меньшими опасениями на новости, которые приходят из Вашингтона", – отметил он.

При этом британский генерал-лейтенант убежден, что таким странам, как Великобритания, Германия, Франция и Польша, следует быть готовыми восполнить возможный пробел в лидерстве, если он возникнет из-за США. Скитт подчеркнул, что он не видит никаких признаков таких "пробелов" в руководстве силами НАТО, однако остальные крупные страны должны быть готовы действовать при необходимости.

"Как британец я могу сказать, что мы, безусловно, к этому готовы", – заявил бывший заместитель командующего Объединёнными силами НАТО. По мнению Скитта, европейские страны вполне способны взять защиту своего континента в собственные руки.

"Безусловно, есть определённые сферы, в которых мы долгое время полностью полагались на США – особенно это касается космических возможностей, систем связи и наведения, сбора разведданных и стратегической переброски крупных сил – речь идет о больших самолетах и кораблях, способных транспортировать войска. Но союзники по НАТО в состоянии всё это заменить", – пояснил он.

По его словам, сейчас важно работать совместно, чтобы у союзников был чёткий план по замещению этих американских возможностей – какими бы они ни были.

"В то же время я должен подчеркнуть, что не вижу никаких признаков того, что США могут прекратить предоставление этих возможностей. Хотя президент Дональд Трамп и призывает союзников инвестировать больше в эти весьма дорогие сферы, это никоим образом не означает, что американцы могут прекратить свое участие в разведке, коммуникациях и других областях", – повторил Скитт.

Отвечая на вопрос о беспокойстве, вызванном использованием США своих специальных возможностей как инструмента давления на Украину, генерал-лейтенант отметил, что следует отделять отдельные заявления и обвинения от реальных действий.

"Это были всего лишь отдельные лица, которые пытались приостановить такую поддержку Украине. На мой взгляд, Белый дом и администрация президента сделали из этой ситуации выводы", – сказал он, добавив, что Украина как воюющее государство способна достаточно легко найти альтернативные решения для восполнения этих возможностей.

Комментируя сообщения о якобы запланированном сокращении численности американских войск, размещённых в Европе, Скитт отметил, что иногда у нас короткая память – в схожих обстоятельствах в конце первого срока Трампа американских солдат в Европе стало больше, а расходы на оборону по всему НАТО значительно выросли.

Он не утверждает, что сейчас произойдёт то же самое, однако посоветовал не делать слишком поспешных выводов из каждого высказывания, которое время от времени звучит из Вашингтона.