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Наступит бабье лето? Погода на следующей неделе будет переменчивой, но немного потеплеет

© LETA 6 октября, 2024 16:02

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Неделя начнется с тихой и ясной погоды, а вот к середине недели станет облачно и начнутся дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели погода будет благоприятной, в понедельник и вторник время от времени будут наблюдаться облака, но в светлое время суток будет солнечно, без осадков.

В отдельных районах ночью образуется туман. Ночью похолодает до -1..+4 градусов, кое-где на побережье и в Латгалии - до +5-9 градусов. Днем максимальная температура воздуха достигнет +9-14 градусов.

В середине недели давление воздуха постепенно начнет снижаться, погодные условия будет определять деятельность циклонов. Облачность усилится, ожидаются дожди - в ночь на среду в основном на западе, а днем уже по всей территории страны. Ветер также усилится, будет дуть умеренный юго-восточный и восточный ветер, порывы достигнут 15-18 м/с.

Тем не менее в Латвию придут более теплые воздушные массы, и минимальная температура воздуха ночью повысится до +6-12 градусов, а днем до +13-18 градусов.

Во второй половине недели погода будет переменчивой: в отдельные дни в некоторых местах пройдут дожди, но кое-где прояснится и будет солнечно. Ветер - от слабого до умеренного, местами порывистый. В светлое время суток температура воздуха может повыситься до +14-19 градусов.

В этом году осенняя погода наступила резко - активный период вегетации завершился в конце уходящей недели, поэтому в дальнейшем в прогнозах не будут особо отмечать наступление заморозков.

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