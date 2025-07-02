Насколько вырастут тарифы на тепло в Риге? Пока власти спорят — жители готовятся к новым счетам

Rīgas siltums подала заявку на повышение тарифов на тепло этой осенью почти на 20%. Компания объясняла это прохладной весной, затянувшимся отопительным сезоном и ростом цен на энергию, особенно на правом берегу Даугавы, где тепло приходится закупать у Latvenergo. В Министерстве экономики заявляют, что оснований для такого скачка нет и требуют от компании урезать аппетит.

Новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс признаёт: подорожание будет, но надеется смягчить рост цен временными мерами. Например, возможностью вмешательства самоуправления, как это было в кризисный период. Один из вариантов на будущее — соединение теплосетей между двумя берегами, но проект потребует дополнительных крупных вложений.

Министр экономики Викторс Валайнис критикует Rīgas siltums, обвиняя компанию в бездействии и «слишком лёгком подходе» к проблеме. Формально регулирование тарифов — задача независимого регулятора, но на деле всё упирается в конфликт интересов между тремя акционерами: государством, самоуправлением и частной стороной. И пока они спорят, рижанам остаётся ждать новых цифр в платёжках.