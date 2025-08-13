Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Насколько подорожают «дешёвые корзины»? В меморандуме нет ограничений на рост цен, признают торговцы

Вопреки ожиданиям, в июле продовольственные цены в Латвии не снизились, что продолжает подпитывать инфляцию. По данным ЦСУ, по сравнению с июлем прошлого года средний уровень потребительских цен вырос на 3,8%, и одна из главных причин — удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков.

Рост цен зафиксирован по кофе, мясу птицы, свежим фруктам, шоколаду, яйцам, сливочному маслу, копчёной и солёной продукции. Подешевели лишь отдельные позиции — свежая или охлаждённая рыба, творог и кондитерские изделия.

Экономисты отмечают, что июль обычно приносит снижение цен из-за сезонного фактора, однако в этом году ситуация повторилась уже в шестой раз подряд: месяц завершился ростом цен. В Минэкономики связывают это с подорожанием топлива на мировых рынках и аномально высоким удорожанием ряда продуктов.

Производители признают, что снижать цены не готовы. В «Jaunpils pienotava» не скрывают — с учётом ситуации в сельском хозяйстве изменения возможны только в худшую сторону. В «Orkla Latvija» указывают на рост стоимости сырья, включая почти трёхкратное подорожание какао-бобов, что значительно увеличило себестоимость сладостей.

Экономист Latvijas Banka Иева Опмане подчёркивает: признаков существенного удешевления продуктов в ближайшее время нет. Неблагоприятные погодные условия в Латвии и за её пределами, а также высокий спрос на отдельных рынках будут толкать цены вверх.

В Ассоциации торговцев также не ожидают снижения цен во второй половине года. Исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев Норис Крузитис отмечает:

«Нам, как торговцам, нужно быть готовыми к такой ситуации. Если не хватает местных продуктов, нужно искать пути, как обеспечить спрос. Уже сейчас можно уверенно сказать — сезон в разгаре, но по группам овощей и фруктов у нас недостаток: спрос выше, чем предложение. Если посмотреть на урожай картофеля и молодые клубни, которые поступили в магазины, их придётся закладывать на хранение. Но насколько они будут храниться долго и качественно — мы не знаем».

Он обещает, что торговцы будут выполнять меморандум с государством и обеспечивать «низкоценовые» продуктовые корзины. Однако в самом меморандуме конкретные ценовые пороги не прописаны.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

