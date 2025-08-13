Насколько подорожают «дешёвые корзины»? В меморандуме нет ограничений на рост цен, признают торговцы

Рост цен зафиксирован по кофе, мясу птицы, свежим фруктам, шоколаду, яйцам, сливочному маслу, копчёной и солёной продукции. Подешевели лишь отдельные позиции — свежая или охлаждённая рыба, творог и кондитерские изделия.

Экономисты отмечают, что июль обычно приносит снижение цен из-за сезонного фактора, однако в этом году ситуация повторилась уже в шестой раз подряд: месяц завершился ростом цен. В Минэкономики связывают это с подорожанием топлива на мировых рынках и аномально высоким удорожанием ряда продуктов.

Производители признают, что снижать цены не готовы. В «Jaunpils pienotava» не скрывают — с учётом ситуации в сельском хозяйстве изменения возможны только в худшую сторону. В «Orkla Latvija» указывают на рост стоимости сырья, включая почти трёхкратное подорожание какао-бобов, что значительно увеличило себестоимость сладостей.

Экономист Latvijas Banka Иева Опмане подчёркивает: признаков существенного удешевления продуктов в ближайшее время нет. Неблагоприятные погодные условия в Латвии и за её пределами, а также высокий спрос на отдельных рынках будут толкать цены вверх.

В Ассоциации торговцев также не ожидают снижения цен во второй половине года. Исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев Норис Крузитис отмечает:

«Нам, как торговцам, нужно быть готовыми к такой ситуации. Если не хватает местных продуктов, нужно искать пути, как обеспечить спрос. Уже сейчас можно уверенно сказать — сезон в разгаре, но по группам овощей и фруктов у нас недостаток: спрос выше, чем предложение. Если посмотреть на урожай картофеля и молодые клубни, которые поступили в магазины, их придётся закладывать на хранение. Но насколько они будут храниться долго и качественно — мы не знаем».

Он обещает, что торговцы будут выполнять меморандум с государством и обеспечивать «низкоценовые» продуктовые корзины. Однако в самом меморандуме конкретные ценовые пороги не прописаны.