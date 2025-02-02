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Нашли в одних носочках, занесенного снегом… Как искали пропавшего мальчика в Резекненском крае

la.lv 2 февраля, 2025 15:44

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Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.

Как сообщается, Андрей Кузнецов вышел из дома дедушки и бабушки около полудня в одних носочках и пропал. Родители позвонили в полицию только около трех часов дня. Тут же начались поиски ребенка.

Ближе к вечеру люди узнали о пропаже мальчика из соцсетей и поспешили на помощь.

"Я был за 40 километров оттуда, поехал, не раздумывая, потому что на дворе уже была ночь, а у меня самого дочка четырех лет", - сказал один из добровольцев.

Поиск был затруднен из-за сильного снегопада после полудня, который скрыл следы. Госполиция с привлечением сотрудников пожарно-спасательной службы, задействовав вертолет погранслужбы и беспилотники, проверила окрестные пруды и осмотрела обширную территорию.

Несколько сотен добровольцев были полны надежд, когда после многочасового поиска мальчика удалось найти сотруднику полиции около расположенной поблизости железнодорожной станции, примерно в километре от дома. Ребенок был без сознания.

Медики прибыли через 14 минут после вызова.

"На месте "скорой" не было, медиков ждали 20 минут, теперь, как понимаю, прибыла еще и реанимационная бригада. Очень огорчает, что неотложной медицинской помощи не было на месте. Если с обеда искали, логично, что ребенок найдется в тяжелом состоянии. И помощь понадобится", - рассказал волонтер, искавший ребенка.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи объяснила ситуацию так: "Медиков на место происшествия вызывают, когда нужна их помощь. Нет такого, чтобы мы на таких происшествиях дежурили, пока идет поиск, потому что он может быть долгим, охватывать большие территории. Были направлены две бригады медиков. Первая прибыла через 14 минут с момента звонка. Нашедшие оказали ребенку первую помощь".

Несмотря на реанимационные мероприятия, продлившиеся 40 минут, незадолго до 23:00 мальчик умер.

"Вся эта ситуация была безнадежной, практически не было шансов, что ребенка смогут спасти - он слишком много времени провел вне помещения. Шел снег, а ребенок был в неподходящей одежде и без обуви. Когда его нашли, его почти занесло снегом", - рассказала Фреймане.

Мальчику, чья жизнь столь неожиданно оборвалась, вскоре должно было исполниться два года. По словам соседей, семья в селе не жила, а приехала туда в гости к дедушке и бабушке. О пропаже ребенка сообщил дед.

Присутствовавшие на месте событий мать и бабушка Андрея в его поиске участия не принимали.

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