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Нашествие комаров на Ригу: что происходит и когда это кончится?

Еженедельник «Вести» 9 сентября, 2024 10:07

Новости Латвии 0 комментариев

Горожане жалуются на жуткое обилие комаров этим летом. Если на селе к этим насекомым уже привыкли, то рижане, например, возмущаются таким явлением природы и спрашивают: с чем связано нынешнее нашествие?

Вечерние прогулки приходится отменять, - сетуют горожане. А вот владельцам собак приходится выходить на улицу – мало того, что в любую погоду, так еще и несмотря на тучи комаров.

- Чуть дело к вечеру, так они вылезают даже на открытые пространства, - рассказал собачник со стажем Роберт. – Утром стараюсь гулять по солнечной стороне: хотя и жарко, но зато комаров там нет. Хорошо, когда дует ветер: эти кусачие твари тоже не летают...

Что говорят энтомологи? Успокаивают, что в этом природном явлении нет ничего особенного. Нынешняя комариная «вспышка” в общем-то нормальна, поскольку комары развиваются по несколько поколений в год. Есть также виды комаров, которые более активны в конце лета.

Обычно численность комаров во второй половине лета ограничивается засухой: личинки комаров развиваются в сырости, поэтому в такое время их немного и они не так раздражают. Комаров обычно больше рядом с водоемами, болотами, канавами - сырыми местами.

В этом же году из-за сильных дождей уровень воды в начале августа был нетипично высоким, главным образом в центральных регионах Латвии. И канавы, и низины в лесу, и другие подобные места были затоплены. А такие новообразованные водоемы идеальны для развития личинок комаров: здесь нет хищников, которые питаются комариками, так же как нет и конкурентов на еду, как на старых водоемах...

Комары появляются на свет быстро. В теплую погоду для развития личинок комаров хватает менее двух недель. В конце июля были обильные дожди – и вот результат. Так что комары в августе – нормальное явление, но этим летом их намного больше, чем в другие годы. И не только в сельских районах, но и в городах.

В Риге, ее окрестностях, Елгаве и других городах тоже наблюдается повышенное количество комаров. Даже в рижском центре жители жалуются на обилие кусачих тварей. Хотя там нет открытой воды и лесных чащ. Но есть сырые подвалы, особенно в нежилых домах, которых в центре немало, а также резервуары, контейнеры, в которых собирается вода.

Личинкам комаров комфортно не только в лесных влажных канавках, но и в бочках с водой. Аналогично комары находят пристанище в больших лужах, которые не полностью высохли после обильных дождей и в течение двух недель послужили «яслями» для комаров. Так что для комаров река и озеро неподалеку – не обязательное условие.

Бороться бесполезно: природу не одолеешь. Разве что дома включать раптер с пластинками, отпугивающими комаров, поставить на окна москитные сетки. Ну и перед прогулкой с собакой обработать себя соответствующим репеллентом.

А отдыхать на природе в комариное лето лучше у моря: на морском побережье комаров нет. Например, в менее обжитых местах - в сторону Колки или Вентспилса.

Но в сентябре, если не будет так жарко, количество комаров должно постепенно уменьшаться. Правда, они могут прятаться в растениях на лоджии, в темных углах в квартире. Так что явление комаров в квартире возможно и когда наступят холода...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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