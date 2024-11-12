Нас ожидает «психиатрическая» зима: эксперт — о погоде

Ранкс рассказал о том, что ведущий европейский метеорологический центр уже с сентября ежемесячно строит модели того, какой будет грядущая зима. При этом каждый последующий прогноз довольно сильно отличается от предыдущего. По крайней мере, для региона Латвии.

«Да, прогнозы отличаются, но общая тенденция такова. Скорее всего, зима будет теплее обычного, но с некоторыми прорывами холодного воздуха, когда на нас обрушатся снегопады и мороз. В общем, нас ожидает такая “психиатрическая” зима. А сколько чего выпадет — это науке не ведомо», — добавил Ранкс.