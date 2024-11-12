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Нас ожидает «психиатрическая» зима: эксперт — о погоде

© Lsm.lv 12 ноября, 2024 10:51

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В Рижской думе рассчитали количество снежных дней грядущей зимой — 53 и, исходя из этого, выделили соответствующее финансирование для уборки улиц от снега. Насколько этот прогноз оправдан? Свое мнение высказал ведущий научного блога программы «Домская площадь» Константин Ранкс, сообщает rus.lsm.lv.

Ранкс рассказал о том, что ведущий европейский метеорологический центр уже с сентября ежемесячно строит модели того, какой будет грядущая зима. При этом каждый последующий прогноз довольно сильно отличается от предыдущего. По крайней мере, для региона Латвии.

«Да, прогнозы отличаются, но общая тенденция такова. Скорее всего, зима будет теплее обычного, но с некоторыми прорывами холодного воздуха, когда на нас обрушатся снегопады и мороз. В общем, нас ожидает такая “психиатрическая” зима. А сколько чего выпадет — это науке не ведомо», — добавил Ранкс.

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Падение рождаемости: впервые число новорожденных в Латвии за первые 9 месяцев года было даже меньше 10 000

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

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В Тукумсе кто-то выбросил в мусор живого кролика с раной на животе. ФОТО

Важно 14:24

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В минувшие выходные жители многоквартирного дома в Тукумсе обнаружили в мусорном контейнере живого кролика, с гноящейся раной на животе. Животное было немедленно передано на попечение защитников животных, и сейчас оно восстанавливается после пережитого, пьет витамины и наслаждается покоем, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В минувшие выходные жители многоквартирного дома в Тукумсе обнаружили в мусорном контейнере живого кролика, с гноящейся раной на животе. Животное было немедленно передано на попечение защитников животных, и сейчас оно восстанавливается после пережитого, пьет витамины и наслаждается покоем, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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В Германии задержали планировавшего теракт на Рождество подростка

Мир 14:09

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17-летний подросток задержан на севере Германии по подозрению в подготовке теракта на Рождество, сообщает газета Bild и другие местные СМИ.

17-летний подросток задержан на севере Германии по подозрению в подготовке теракта на Рождество, сообщает газета Bild и другие местные СМИ.

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Недоступная «неотложка»: СЗК пригласили министра Абу Мери объяснить ситуацию в регионах

Важно 13:46

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У компании Tele2 во вторник несколько часов не работала мобильная связь, сообщают пользователи

Важно 13:32

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Ряд пользователей мобильной связи компании Tele2 сегодня утром остался без возможности осуществлять звонки. При этом интернет в телефонах работал. По предварительной информации, похожий сбой наблюдался и в Польше.

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Hesburger не может открыть своё заведение на Привокзальной площади по смешной причине

Важно 13:26

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«Прощай, немытая Россия»: в Резекне готовятся к переименованию улиц

История и культура 13:15

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Резекненское самоуправление до 20 ноября проводит опрос об изменении названий улиц в городе, сообщает агентство ЛЕТА.

Резекненское самоуправление до 20 ноября проводит опрос об изменении названий улиц в городе, сообщает агентство ЛЕТА.

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