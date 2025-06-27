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«Нас объединяет одно общее обязательство»: Виестур Клейнбергс избран новым мэром Риги

© Lsm.lv 27 июня, 2025 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

Новый созыв Рижской думы избрал мэром города Виестура Клейнбергса («Прогрессивные»). Он был единственным кандидатом на эту должность. За кандидатуру Клейнбергса проголосовали 34 депутата, против — 22, сообщает LSM+.

«Мы, новая коалиция, представляем разные партии с разными программами. И не секрет, что представляем и разные идеологии. Однако нас объединяет одно общее обязательство — работать на благо рижан. Это будет команда, которая трудится для рижан, потому что коалиция получила доверие горожан и теперь должна доказать это делами.

Рижан интересуют не политические игры или идеологические битвы, а результаты — они хотят видеть чистые улицы, безопасные мосты и обновленные дворы, возможность безопасно и комфортно передвигаться на автомобиле, пешком, на велосипеде и общественном транспорте», — заявил Клейнбергс в своей речи.

Он пообещал работать ради Риги, в которой хорошо себя чувствуют и дети с родителями, и пожилые люди — такой Риги, где каждый, независимо от возраста, состояния здоровья, жизненных обстоятельств и своей идентичности чувствует себя защищенным и понятым.

«Поэтому мы договорились о трех четких приоритетах: во-первых, безопасная, устойчивая и готовая к кризисам Рига; во-вторых, город, дружественно настроенный к образованию, культуре, спорту и семьям; в-третьих, столица, которая уверенно занимает свое место и в Балтийском регионе», — сказал Клейнбергс. Он также добавил, что планирует сделать Ригу современной, инклюзивной и европейской столицей.

В столичную думу прошли семь списков:

«Латвия на первом месте» — 18,17%, 13 мандатов
«Прогрессивные» — 16,62%, 11
Национальное объединение — 14,2%, 10
«Новое Единство» — 12,9%, 9
«Суверенная власть»/«Младолатыши» — 12,13%, 8
Партия «Стабильности!» — 6,94%, 5
«Объединенный список» — 6,28%, 4

Как сообщалось ранее, 19 июня четыре партии — «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое единство» и «Объединенный список» подписали договор о сотрудничестве.

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