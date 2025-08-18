Нарушение сигналов спутниковой навигации оказывает влияние не только на самолеты

Существует несколько веб-сайтов с обозначенными на карте местами, где в конкретное время были констатированы нарушения сигналов спутниковой навигации. На одном из них видно, что в минувшие дни "красными зонами" стали территории над Балтийским морем, в том числе в воздушном пространстве Латвии.

"Например, 12 числа у нас довольно значительно была затронута вся западная сторона, влияние серьезное", - рассказал член правления государственного АО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) Айвар Пуцитис.

Диспетчеры LGS ежедневно получают до 10 сообщений о нарушениях.

Пилоты констатируют, что сигнал искажен, например, неточно показывается местоположение самолета. Безопасности полета это серьезных рисков не создает, пилот может переключиться на другое навигационное оборудование, подчеркнули в LGS.

"Ситуация и индустрия, конечно, будут развиваться, чтобы не было масштабного влияния. Должен быть и какой-то "антивирус"", - отметил член правления LGS. Аналогично рассуждают и в госпредприятии "Elektroniskie sakari".

В этом году в Латвии проведены замеры, доказывающие, что помехи создает Россия из Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. И гашение сигналов усилилось.

"Если до сих пор эти помехи принимались только в воздушном пространстве, что есть условно со 100-150 метров и выше, то теперь ситуация становится все хуже", - отмечает руководитель отдела радиомониторинга и контроля ООО "Elektroniskie sakari" Лаурис Лабановскис.

Нарушения зафиксированы на уровне земли, например, в открытых местах на Курземском побережье. В компании предупредили, что после пилотов самолетов это приходится учитывать операторам беспилотников, или дронов.

Кроме того, Россия может таким образом влиять на мобильную связь.

(Lsm.lv)