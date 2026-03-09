Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Наркоденьги и мафия в портах? Судьи предупреждают: Бельгия рискует стать наркогосударством (1)

Редакция PRESS 9 марта, 2026 13:37

Всюду жизнь

В Бельгии всё громче звучат тревожные заявления о наркотрафике. Судьи и прокуроры предупреждают: страна может оказаться на опасной грани.

Президент апелляционного суда Антверпена Барт Виллокc заявил, что масштабы наркотрафика создают угрозу стабильности общества. По его словам, огромные деньги от торговли кокаином позволяют преступным группировкам влиять на людей, подкупать сотрудников и разрушать государственные структуры.

Антверпенский порт считается одним из главных ворот кокаина в Европу. По данным Европола, более 70% кокаина, попадающего в ЕС, проходит через Антверпен и Роттердам.

Масштабы бизнеса впечатляют. В 2023 году в Бельгии изъяли рекордные 121 тонну кокаина. Уже в следующем году объёмы изъятий снизились до 44 тонн, однако эксперты считают, что контрабандисты просто начали лучше скрывать наркотики или использовать более мелкие порты.

Прокурор Гвидо Вермейрен рассказал, что преступные группы не жалеют денег. В одном из случаев портовому работнику заплатили более 250 тысяч евро лишь за то, чтобы он переместил один контейнер.

Тех, кто отказывается сотрудничать, запугивают. Работники порта получают письма с угрозами и даже фотографии своих детей. Были случаи нападений на дома с использованием самодельных взрывных устройств.

Иногда в преступные схемы втягивают подростков. По словам прокурора, 13-летним подросткам платят небольшие суммы за проникновение на территорию порта и кражу наркотиков.

Ситуация настолько серьёзная, что некоторые бельгийские судьи вынуждены жить под охраной или в секретных убежищах. Один из следственных судей провёл четыре месяца в безопасном доме, скрывая своё местонахождение.

При этом сами суды жалуются на нехватку ресурсов. Например, в здании суда Антверпена до сих пор нет сканеров для проверки сумок посетителей, хотя их обещали установить ещё два года назад.

По словам судей, давление на систему правосудия растёт. Некоторые опасаются, что из-за угроз и риска для безопасности всё меньше юристов захотят работать с уголовными делами.

Историю масштабного наркотрафика помогло раскрыть расследование вокруг зашифрованной сети Sky ECC, которой пользовались преступные группировки для координации перевозок кокаина, передачи денег и даже заказных убийств.

С момента первых арестов в 2021 году в Бельгии уже более 1200 человек осуждены по делам, связанным с наркотиками, насилием, коррупцией и оружием.

Однако следователи признают: масштабы криминальной сети оказались гораздо больше, чем предполагалось.
И борьба с ней только начинается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать