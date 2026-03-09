Президент апелляционного суда Антверпена Барт Виллокc заявил, что масштабы наркотрафика создают угрозу стабильности общества. По его словам, огромные деньги от торговли кокаином позволяют преступным группировкам влиять на людей, подкупать сотрудников и разрушать государственные структуры.

Антверпенский порт считается одним из главных ворот кокаина в Европу. По данным Европола, более 70% кокаина, попадающего в ЕС, проходит через Антверпен и Роттердам.

Масштабы бизнеса впечатляют. В 2023 году в Бельгии изъяли рекордные 121 тонну кокаина. Уже в следующем году объёмы изъятий снизились до 44 тонн, однако эксперты считают, что контрабандисты просто начали лучше скрывать наркотики или использовать более мелкие порты.

Прокурор Гвидо Вермейрен рассказал, что преступные группы не жалеют денег. В одном из случаев портовому работнику заплатили более 250 тысяч евро лишь за то, чтобы он переместил один контейнер.

Тех, кто отказывается сотрудничать, запугивают. Работники порта получают письма с угрозами и даже фотографии своих детей. Были случаи нападений на дома с использованием самодельных взрывных устройств.

Иногда в преступные схемы втягивают подростков. По словам прокурора, 13-летним подросткам платят небольшие суммы за проникновение на территорию порта и кражу наркотиков.

Ситуация настолько серьёзная, что некоторые бельгийские судьи вынуждены жить под охраной или в секретных убежищах. Один из следственных судей провёл четыре месяца в безопасном доме, скрывая своё местонахождение.

При этом сами суды жалуются на нехватку ресурсов. Например, в здании суда Антверпена до сих пор нет сканеров для проверки сумок посетителей, хотя их обещали установить ещё два года назад.

По словам судей, давление на систему правосудия растёт. Некоторые опасаются, что из-за угроз и риска для безопасности всё меньше юристов захотят работать с уголовными делами.

Историю масштабного наркотрафика помогло раскрыть расследование вокруг зашифрованной сети Sky ECC, которой пользовались преступные группировки для координации перевозок кокаина, передачи денег и даже заказных убийств.

С момента первых арестов в 2021 году в Бельгии уже более 1200 человек осуждены по делам, связанным с наркотиками, насилием, коррупцией и оружием.

Однако следователи признают: масштабы криминальной сети оказались гораздо больше, чем предполагалось.

И борьба с ней только начинается.