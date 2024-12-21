Нападение в Магдебурге совершил беженец из Саудовской Аравии

По меньшей мере 4 человека погибли и еще более 200 получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на оживленной рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии. Власти называют это нападение преднамеренным.

Число жертв может возрасти, поскольку 40 человек получили серьезные ранения.

Водитель был арестован на месте инцидента, который произошел около семи часов вечера по местному времени, когда на ярмарке было очень многолюдно.

На видеозаписи, опубликованной немецким информационным агентством dpa, виден момент задержания подозреваемого.

Это 50-летний врач из Саудовской Аравии, который переехал в Германию в 2006 году, сообщила на пресс-конференции Тамара Зишанг, министр внутренних дел земли Саксония-Анхальт.

По ее словам, он занимался медицинской практикой в Бернбурге, примерно в 40 километрах к югу от Магдебурга.

"На данный момент мы знаем, что это преступник-одиночка, поэтому городу больше ничто не угрожает, - сказал премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. - Каждая человеческая жизнь, унесенная в результате этого нападения, - ужасная трагедия, и даже одной человеческой жизни слишком много".

Жестокий инцидент потряс город, довел его мэра до слез и омрачил праздничное мероприятие, являющееся частью многовековой немецкой традиции.

Это также заставило власти нескольких других немецких городов отменить рождественские ярмарки в выходные дни в качестве меры предосторожности.

Нападение произошло в Магдебурге, городе с населением около 240 000 человек, расположенном к западу от Берлина и являющемся столицей земли Саксония-Анхальт.

Восемь лет назад исламский экстремист въехал на грузовике в переполненный рождественский рынок в Берлине, убив 13 человек и ранив многих других. Несколькими днями позже он был убит в перестрелке в Италии.

Рождественские рынки - это важная часть немецкой культуры и неотъемлемый атрибут праздников.

В конце прошлого месяца министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в этом году нет никаких конкретных признаков опасности для рождественских рынков, но следует проявлять бдительность.

Канцлер Олаф Шольц написал на сайте X: "Мои мысли - с жертвами и их родственниками. Мы поддерживаем их и жителей Магдебурга".

Председатель Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО также выразили свои соболезнования на сайте X.

"Мои мысли сегодня с жертвами жестокого и трусливого нападения в Магдебурге. Этот акт насилия должен быть расследован и сурово наказан", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Ужасающие сцены с рождественского рынка в Магдебурге, - написал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. - НАТО поддерживает Германию".

Мэр Магдебурга Симоне Боррис сообщила, что власти планируют организовать в субботу мемориал в городском соборе.