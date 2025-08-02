В сентябре 2024 года в Интернете набрало популярность видео, на котором видно двух темнокожих курьеров, которые обмениваются заказами на улице, и один из них, улыбаясь, чешет пах. В социальных сетях люди возмущались гигиеническими нормами иностранных рабочих, а другие саркастически благодарили «прогрессивных», которые «привезли сюда этих свиней и наняли их на работу». С июля этого года все курьеры должны пройти обязательные курсы по гигиене питания, поскольку «существует вероятность, что лица, занятые в сфере обращения с пищевыми продуктами, не обладают необходимыми знаниями в области гигиены питания».

Кроме того, в 2024 году многие темнокожие курьеры прославились тем, что ездили на автомобилях, которые находились в катастрофическом техническом состоянии и, кроме того, имели финские регистрационные номера. Это позволяет не платить штрафы за несанкционированную парковку, радары, не беспокоиться, если случайно поцарапать чью-то машину. Ущерб будет оплачен из общего гарантийного фонда OCTA, то есть из кармана честных водителей».

Многие курьеры ездят с закрытыми лицами. Это можно объяснить тем, что каждый двадцатый, или 5% иностранцев в Латвии, находится в стране нелегально, поэтому понятно, почему они скрывают свою личность. «Нелегалы» чаще всего бывшие студенты или рабочие, у которых истек срок вида на жительство, многие из них работают курьерами.

Какова была ситуация десять лет назад?

В Управлении по вопросам гражданства и миграции доступна информация о видах на жительство. На 1 января 2015 года в Латвии в общей сложности проживало 33 244 иностранца с действующими ВНЖ из 122 стран. Десять лет спустя, 1 июля 2025 года, в Латвии с действительными ВВН было 81 640 иностранцев из 154 стран. Из стран Европы ВВН было выдано 51 979 иностранцам. Из стран, не входящих в ЕС, — 29 661 иностранцу.

За последние полгода только в Латвии число граждан Индии с действующими ВВВ увеличилось на 444, достигнув в общей сложности 5689 граждан. На 56 увеличилось также число граждан Пакистана с TUA, достигнув 395. Шриланкийцев стало на 52 больше, достигнув 934. Более подробная информация приведена в таблице ниже.

Данные, обобщенные в этой таблице, помогают объяснить ситуацию, наблюдаемую в центре Риги. За последнее десятилетие количество граждан нескольких стран с действительными ВВВ значительно выросло: индийцев стало на 5260 больше, что более чем в 12 раз за последнее десятилетие. На 891 увеличилось количество шриланкийцев, что более чем в 20 раз. Граждан Таджикистана стало на 624 больше, что в 15 раз больше. Наконец, число вьетнамцев увеличилось на 623 человека, что более чем в 31 раз больше, чем за последнее десятилетие.

Мое личное наблюдение таково, что сначала на улицах появились молодые темнокожие мужчины. Со временем на улицах стали появляться и женщины-иностранки, затем молодежь. Это похоже на цепную миграцию (chain migration), когда иммигранты следуют за другими иммигрантами из своей группы в определенный регион. Первыми были мужчины, которые изучили возможности, предлагаемые Латвией на рынке труда или в сфере образования, они обосновались в Латвии и теперь могут оказать поддержку другим мигрантам, которые отправляются в Латвию.

Демография Латвии – катастрофическая, но не уникальная

Говоря о демографической ситуации в Латвии, стоит упомянуть подготовленный в этом году Министерством благосостояния информационный доклад «О развитии демографической политики». В этом докладе нарисована очень негативная картина: «Депопуляция, которая в обозримом будущем неизбежна, а также старение населения будут оказывать растущее давление на государственное управление в целом, ослабляя его способность обеспечивать качественное выполнение общественных функций на всей территории страны». Также отмечается: «Согласно прогнозам Евростата, ожидается, что население Латвии будет продолжать сокращаться — с 2022 по 2070 год на треть — до 1,3 миллиона человек». В условиях старения общества небольшое число работающих будет вынуждено обеспечивать выплату пенсий большому числу пенсионеров, а также обеспечивать их потребности в здравоохранении и долгосрочном уходе».

В этом докладе также упоминается, например, что ЕК рекомендует Латвии «при необходимости устранить дефицит рабочей силы с помощью управляемой миграции, которая полностью дополняет использование талантов ЕС». О том, дополняют ли кебабные и курьеры по доставке еды использование талантов ЕС, каждый может решить сам.

Философ и доцент Латвийского университета Артис Свеце высказал мнение, что количество людей имеет значение, и он не верит в существенные изменения в рождаемости населения Латвии: «В результате, на мой взгляд, наша судьба — иммиграция. Все остальное выглядит иллюзиями и самообманом».

Похоже, Риге суждено становиться «темнее» с каждым годом. Мы можем только влиять на то, из каких стран принимать иммигрантов. И в Европе такая ситуация широко распространена: в Лондоне только треть жителей являются белыми британцами; В детских садах Вены 37-41% детей являются мусульманами; а в Швеции вторым по распространенности языком является арабский, который многие хотят полностью ввести в школах, чтобы детям мигрантов было легче учиться».

Комментарий Press.lv

Ну что ж, желающие «аткриевискот Латвию» могут начинать учить арабский.