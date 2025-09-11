Политики и чиновники часто говорят о том, как развивается Латвия, насколько удобно вести бизнес, сколько инвестиций поступает в страну. Но где же реальные статистические данные? Где четкие данные о том, сколько людей уезжает, сколько возвращается, сколько домохозяйств живет на грани бедности, сколько пациентов ждет в очереди к врачу?

Если статистика создается только для того, чтобы красиво смотреться в отчетах Европейского Союза, то это иллюзия, которая подрывает доверие к государству. Но если бы была создана правдивая и независимая система статистики, которая рассказывала бы о реальной Латвии, она стала бы зеркалом общества. Только тогда политики должны были бы смотреть в глаза своим избирателям, а не прятаться за «красивыми цифрами».

Латвии нужны статистики, которые не являются чиновниками, а защитниками общества. Они могли бы предоставлять открытую информацию о том:

сколько семей не могут оплатить коммунальные счета,

сколько людей покидают Латвию каждый месяц,

сколько детей не получают полноценного образования,

сколько жителей живут с доходом ниже прожиточного минимума,

как часто государство нарушает свои обещания.

Такая правдивая статистика была бы не просто цифрами. Это был бы автопортрет общества, который позволил бы увидеть как боль, так и надежды. Это помогло бы Латвии расти, потому что нельзя исправить проблемы, которые мы не признаем.

Поэтому я призываю: создать в Латвии независимый статистический институт, который будет служить народу, а не правительству. Чтобы люди могли сами увидеть свою жизнь в цифрах и понять, какова реальная ситуация в стране. Только тогда мы сможем честно говорить о будущем и принимать решения, которые не являются иллюзиями, а основаны на реальной жизни".