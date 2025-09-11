Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нам нужна реальная статистика, а не сказки для ЕС: Pietiek (2)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 11:51

Новости Латвии 2 комментариев

"Латвия – страна, которая часто гордится своей природой, культурой и трудолюбием. Однако за красивыми фотографиями в туристических буклетах скрываются сложные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди в сельской местности и городах. Люди эмигрируют, рождаемость падает, многие родители не могут оплатить школу или визит к врачу для своих детей, пенсионеры стоят в очередях, чтобы прожить на мизерную пенсию, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Политики и чиновники часто говорят о том, как развивается Латвия, насколько удобно вести бизнес, сколько инвестиций поступает в страну. Но где же реальные статистические данные? Где четкие данные о том, сколько людей уезжает, сколько возвращается, сколько домохозяйств живет на грани бедности, сколько пациентов ждет в очереди к врачу?

Если статистика создается только для того, чтобы красиво смотреться в отчетах Европейского Союза, то это иллюзия, которая подрывает доверие к государству. Но если бы была создана правдивая и независимая система статистики, которая рассказывала бы о реальной Латвии, она стала бы зеркалом общества. Только тогда политики должны были бы смотреть в глаза своим избирателям, а не прятаться за «красивыми цифрами».

Латвии нужны статистики, которые не являются чиновниками, а защитниками общества. Они могли бы предоставлять открытую информацию о том:

сколько семей не могут оплатить коммунальные счета,

сколько людей покидают Латвию каждый месяц,

сколько детей не получают полноценного образования,

сколько жителей живут с доходом ниже прожиточного минимума,

как часто государство нарушает свои обещания.

Такая правдивая статистика была бы не просто цифрами. Это был бы автопортрет общества, который позволил бы увидеть как боль, так и надежды. Это помогло бы Латвии расти, потому что нельзя исправить проблемы, которые мы не признаем.

Поэтому я призываю: создать в Латвии независимый статистический институт, который будет служить народу, а не правительству. Чтобы люди могли сами увидеть свою жизнь в цифрах и понять, какова реальная ситуация в стране. Только тогда мы сможем честно говорить о будущем и принимать решения, которые не являются иллюзиями, а основаны на реальной жизни".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

