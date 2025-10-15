Налоговых долгов всё меньше, а госдолг всё выше?

Большая часть долгов приходится на государственный бюджет — 337 миллионов евро, муниципалитетам задолжали 305 миллионов, а по социальным взносам накоплено 185 миллионов.

Почти две трети всей суммы — это действующие долги, по которым продолжается начисление пени, уточняют в СГД.

Около 1,5 миллиона евро долгов признаны безнадёжными: это долги компаний, находящихся в стадии ликвидации. Ещё почти 300 миллионов считаются фактически невозвратимыми, поскольку у должников нет активов для взыскания.

При этом доля долгов, по которым продлены сроки погашения, составила 96 миллионов евро, а у предприятий-банкротов, по которым начисление пени приостановлено, — около 211 миллионов.

На фоне подготовки бюджета эти данные показывают, что налоговые поступления остаются уязвимым местом: даже при снижении долгов государству не удаётся сформировать бездефицитный план расходов. Доходная часть бюджета по-прежнему опирается на налоги, но рост затрат, прежде всего на оборону и социальную сферу, требует заимствований.