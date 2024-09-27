«Наконец узнали, что в 10 км от России нет ни интернета, ни мобильной связи»: Линужа

Об этом с долей сарказма рассказала в программе TV24 "Kartības rullis" главный редактор ликвидированной газеты "Ludzas zeme" Лайма Линужа:

«Теперь они хотя бы знают, что дорога до границы занимает 3-4 часа, и они, должно быть, наконец узнали, что у нас на границе, примерно в 10 км от границы с Россией, нет ни интернета, ни мобильной связи. Даже журналисты, едущие на работу к границе, не имеют там связей и часто нуждаются в помощи местных, чтобы добраться до разных мест", - описывает реальность Линужа.

В результате политики, возможно, наконец-то будут вынуждены понять, насколько на самом деле все сложно в Латгалии, резюмирует журналист.