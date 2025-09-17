Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наконец отремонтируют? На реконструкцию Вантового моста подали заявки два претендента

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В конкурсе на реконструкцию Вантового моста подали заявки два претендента, сообщила агентству LETA Рижская дума.

Как сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы, во вторник были получены предложения участников повторно объявленного открытого конкурса «Реконструкция Вантового моста, проектирование и авторский надзор».

Теперь Рижское самоуправление проведет оценку полученных предложений.

В рамках открытого конкурса планируется найти подрядчика, который разработает и реализует строительный проект Вантового моста.

Реконструкция Вантового моста будет осуществляться по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один подрядчик выполняет как разработку строительного проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на протяжении всего срока выполнения контракта.

Общий срок выполнения контракта установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

Ранее сообщалось, что в прошлом году организованная закупка была прервана, так как заявку подал только один претендент, чье финансовое предложение превышало финансовые возможности заказчика.

С учетом результатов предыдущей закупки были пересмотрены и уточнены требования конкурсной документации, чтобы повысить интерес претендентов и обеспечить большую конкуренцию.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них выработала свой ресурс, о чем свидетельствует их визуальный вид и технические показатели.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

