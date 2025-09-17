Наконец отремонтируют? На реконструкцию Вантового моста подали заявки два претендента

Как сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы, во вторник были получены предложения участников повторно объявленного открытого конкурса «Реконструкция Вантового моста, проектирование и авторский надзор».

Теперь Рижское самоуправление проведет оценку полученных предложений.

В рамках открытого конкурса планируется найти подрядчика, который разработает и реализует строительный проект Вантового моста.

Реконструкция Вантового моста будет осуществляться по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один подрядчик выполняет как разработку строительного проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на протяжении всего срока выполнения контракта.

Общий срок выполнения контракта установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

Ранее сообщалось, что в прошлом году организованная закупка была прервана, так как заявку подал только один претендент, чье финансовое предложение превышало финансовые возможности заказчика.

С учетом результатов предыдущей закупки были пересмотрены и уточнены требования конкурсной документации, чтобы повысить интерес претендентов и обеспечить большую конкуренцию.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них выработала свой ресурс, о чем свидетельствует их визуальный вид и технические показатели.