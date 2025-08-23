В качестве представителя инициативы указан Борис Нефедов. По его наблюдениям, курьеры перемещаются на больших электровелосипедах по узким тротуарам, хотя поблизости есть велополосы. "Такие действия создают риск для безопасности пешеходов, особенно пожилых людей, людей с ограниченной мобильностью и детей, в центре города", - заявляет он.

По мнению Нефедова, пешеходы не могут своевременно отреагировать и избежать столкновений, и это может привести к серьёзным травмам. Он подчёркивает, что в городах, особенно в историческом центре, тротуары узкие и не предназначены для скоростного транспорта: "Такая практика делает передвижение по тротуарам небезопасным и создаёт постоянный стресс для пешеходов".

Нефедов предлагает внести соответствующие изменения в ПДД. Исключение, на его взгляд, может быть сделано лишь в случаях, когда велополоса закрыта из-за ремонтных работ или по другим объективным причинам.

Наряду с этим он призывает внедрить чётко понятные знаки, указывающие на то, что передвижение по тротуару на всех этих транспортных средствах запрещено, а также обеспечить механизм контроля со стороны полиции и самоуправления с предупреждениями и системой штрафов, а также провести информационную кампанию о новых правилах - как в СМИ, так и путём установки знаков на улицах, особенно около популярных велополос.

Инициатива будет передана в Сейм Латвии. Она опубликована на сайте 13 августа - за это время её подписали чуть более 100 человек.