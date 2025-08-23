Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Накипело: люди подписываются за запрет ездить по тротуарам на велосипедах и самокатах, где есть велополосы (3)

© LETA 23 августа, 2025 11:33

Новости Латвии 3 комментариев

На портале общественных инициатив Mana balss начат сбор подписей за то, чтобы внести изменения в Правила дорожного движения и запретить проезд велосипедов, электровелосипедов и электросамокатов по тротуарам в тех местах, где имеются велополосы.

В качестве представителя инициативы указан Борис Нефедов. По его наблюдениям, курьеры перемещаются на больших электровелосипедах по узким тротуарам, хотя поблизости есть велополосы. "Такие действия создают риск для безопасности пешеходов, особенно пожилых людей, людей с ограниченной мобильностью  и детей, в центре города", - заявляет он.

По мнению Нефедова, пешеходы не могут своевременно отреагировать и избежать столкновений, и это может привести к серьёзным травмам. Он подчёркивает, что в городах, особенно в историческом центре, тротуары узкие и не предназначены для скоростного транспорта: "Такая практика делает передвижение по тротуарам небезопасным и создаёт постоянный стресс для пешеходов".

Нефедов предлагает внести соответствующие изменения в ПДД. Исключение, на его взгляд, может быть сделано лишь в случаях, когда велополоса закрыта из-за ремонтных работ или по другим объективным причинам.

Наряду с этим он призывает внедрить чётко понятные знаки, указывающие на то, что передвижение по тротуару на всех этих транспортных средствах запрещено, а также обеспечить механизм контроля со стороны полиции и самоуправления с предупреждениями и системой штрафов, а также провести информационную кампанию о новых правилах - как в СМИ, так и путём установки знаков на улицах, особенно около популярных велополос.

Инициатива будет передана в Сейм Латвии. Она опубликована на сайте 13 августа - за это время её подписали чуть более 100 человек.

Комментарии (3)
Комментарии (3)
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

Важно 14:00

Важно 3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

Важно 13:45

Важно 3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Важно 12:54

Важно 3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Важно 12:35

Важно 3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (3)

Важно 11:54

Важно 3 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

