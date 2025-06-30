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Начать с себя: Силиня — о заморозке зарплат руководителям государства

© LETA 30 июня, 2025 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Коалиция готова работать над вопросом о замораживании зарплат выборных государственных должностных лиц и министров, а также финансирования партий, заявила журналистам в понедельник после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что то же самое потребуется от министерств, в том числе необходим пересмотр зарплаты в таких капитальных обществах, как, например, "Дирекция безопасности дорожного движения" (ДБДД).

"Действительно ли обоснованы такие вознаграждения в этом обществе капитала [..] ? С кем они конкурируют на рынке? Возможно, они не конкурируют, и можно оптимизировать использование административных ресурсов такими учреждениями?" - отметила Силиня.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня призвала коалицию принять решение о замораживании зарплат министрам и другим высшим должностным лицам страны.

В передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" премьер пояснила, что сейчас, когда происходит пересмотр финансирования в госуправлении, нужно сделать политический жест, начав с себя. На вопрос, не запоздал ли ее призыв, поскольку оппозиция призывала сделать такой шаг еще год назад, Силиня ответила, что в прошлом году были другие сбережения, а теперь нужно "идти дальше". "В прошлом году мы заморозили финансирование партий. Я думаю, мы продолжим и в этом году искать новые решения", - пообещала глава правительства.
 

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