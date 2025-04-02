Началось: одну партию уже назвали «предателями латышского народа». То ли ещё будет перед выборами!

Neticu, ka Stendža @E_Stendzenieks ierakstījies latviešu tautas nodevēju sarakstā dēļ naudas. Visticamāk, tomēr aiz muļķības. Kurš iemesls viņam dara lielāku apkaunojumu, grūti teikt. Abi pagalam neglaimojoši. Žēl, ka visnotaļ gudrs cilvēks aizgājis pa tangenti. Tāpat kā kādreiz…— Bens Latkovskis (@BensLatkovskis) April 1, 2025
"Списком предателей латышского народа" он назвал список партии Латвия на первом месте". В комментариях его несколько раз спросили о причинах такой оценки, но ответа не было.
Латковскис и раньше остро высказывался по поводу лидера партии Айнара Шлесерса. Вот, к примеру: "Если кто-то будет утверждать, что партия Шлесерса "Латвия на первом месте" является правоконсервативной, то это только видимость. Электорат партии состоит из недовольных и "угнетенных" всех мастей. От "жертв борьбы с ковидом" до "жертв языкового геноцида". Это партия "бедных". Иными словами, левая партия, эксплуатирующая проблемы бедных. Тот факт, что во главе этой партии стоят миллионеры, не должен вводить в заблуждение".
Но все же до обвинений в "предательстве латышского народа" дело пока не доходило. Что ж, предвыборный период обещает быть интересным.