Началось: одну партию уже назвали «предателями латышского народа». То ли ещё будет перед выборами!

"Списком предателей латышского народа" он назвал список партии Латвия на первом месте". В комментариях его несколько раз спросили о причинах такой оценки, но ответа не было.

Латковскис и раньше остро высказывался по поводу лидера партии Айнара Шлесерса. Вот, к примеру: "Если кто-то будет утверждать, что партия Шлесерса "Латвия на первом месте" является правоконсервативной, то это только видимость. Электорат партии состоит из недовольных и "угнетенных" всех мастей. От "жертв борьбы с ковидом" до "жертв языкового геноцида". Это партия "бедных". Иными словами, левая партия, эксплуатирующая проблемы бедных. Тот факт, что во главе этой партии стоят миллионеры, не должен вводить в заблуждение".

Но все же до обвинений в "предательстве латышского народа" дело пока не доходило. Что ж, предвыборный период обещает быть интересным.